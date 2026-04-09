Bị xử phạt vì dùng AI tạo ảnh người ngất tại cây xăng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội xử lý một trường hợp đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết: "GIÁ XĂNG DẦU "QUAY XE" – ANH EM ĐI ĐỔ XĂNG NGAY" kèm theo hình ảnh tạo từ AI về một người đàn ông bị ngất tại cây xăng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ người đăng bài viết là N.T.Đ (SN 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Hình ảnh AI tạo ra được Đ đăng tải lên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, Đ thừa nhận đã thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu "view", câu "like". Sau đó, Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cơ quan Công an làm việc với Đ.

Đồng thời cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và chia sẻ. Cảnh giác với hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả, xuyên tạc sự thật nhằm câu "view", câu "like" hoặc phục vụ mục đích xấu.

Khi phát hiện các tài khoản sử dụng hình ảnh AI đăng tải nội dung sai sự thật người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.