Khởi tố 8 bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Sky Media

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng gồm Lưu Văn Tiến (SN 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Trung Tín (SN 1999); An Minh Sơn (SN 1985, cùng trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ); Phạm Xuân Phương (SN 1979, trú tại Khương Đình, Hà Nội); Vũ Thị Thanh Thủy (SN 1989, trú tại Dương Nội, Hà Nội); Phạm Thị Tuyết Hồng (SN 1983, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lương Thị Mai (SN 1988, trú tại Bình Minh, Hà Nội) và Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ họp bàn kế hoạch phá án.

Cơ quan An ninh điều tra xác định từ năm 2025, các đối tượng Minh, Tiến và Sơn đã thành lập Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media, trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội (gọi tắt là Công ty Sky Media).

Sau đó, đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin của người dân đã dùng thủ đoạn là khi người dân xem ứng dụng quảng cáo (ứng dụng Sky Media được cài đặt trên điện thoại không rõ nguồn gốc, không có trên chợ ứng dụng Appstore, CHPlay), mỗi ngày được trả 50.000 đồng để đánh vào tâm lý "có thu nhập thụ động, đều đặn hàng ngày", tạo niềm tin cho người mua, nhằm bán hàng điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường (giá gốc là khoảng 3 triệu/chiếc nhưng giá bán cho người dân là khoảng từ 12 triệu đồng hơn 18,3 triệu đồng/chiếc).

Sau đó, đối tượng hứa hẹn với người mua sẽ được hưởng lợi với số tiền lớn theo hình thức đa cấp, lấy tiền của người trước trả cho người sau, nhưng thực tế không thanh toán tiền cho khách hàng. Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định có khoảng 1.000 người trên cả nước tham gia cộng đồng này, qua đó chiếm đoạt của các cá nhân số tiền trên 10 tỷ đồng .

Đối tượng Nguyễn Tài Minh (áo đen, ở giữa).

Cơ quan An ninh điều tra xác định Minh và Tiến là đối tượng chủ mưu cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động thu hút khách hàng cũng như bán điện thoại để chiếm đoạt tiền của người mua điện thoại. Tín là đối tượng đứng tên Giám đốc Công ty Sky Media với vai trò là đối tượng giúp sức thực hiện cài phần mềm "Sky Media" vào các máy điện thoại, được trả lương 10 triệu đồng/tháng. Sơn là đối tượng quản lý phần mềm Sky Media với vai trò là đối tượng giúp sức thực hiện chạy phần mềm, hưởng lợi tiền do Minh chi trả.

Phương là đối tượng đầu mối (S5) giúp sức cho các đối tượng phát triến tìm kiếm khách hàng. Hồng là đối tượng đầu mối (S4) giúp sức cho các đối tượng phát triến tìm kiếm khách hàng, đến nay đối tượng chưa thừa nhận việc hưởng lợi trong việc này.

Với vài trò là kế toán Công ty Sky Media, Thủy đã giúp sức trong hoạt động của Công ty Sky Media và được trả quyền lợi khi đăng ký tải app: nhận tiền theo tháng; nhận thêm 25% thu nhập phát sinh trên 3.600 thiết bị … Để thực hiện phát triển được thị trường, Tiến tuyển Phạm Xuân Phương (gọi là S5) làm trưởng nhóm khách hàng. Phương tuyển Mai, Hồng (đều là S4) tìm kiếm khách hàng.

Đối tượng Lưu Văn Tiến.

Những người này là những người trực tiếp thuyết trình, đào đạo cho các nhánh, trực tiếp bán hàng, sử dụng tài khoản cá nhân trực tiếp thu tiền của khách hàng để chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Ngoài ra, Minh kết hợp với Tiến thực hiện mua điện thoại và thỏa thuận cách thức chiếm đoạt tiền của bị hại nêu trên, sau đó thuê Thủy - làm kế toán Công ty Sky Media thực hiện hoàn thiện các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc mua bán điện thoại, cũng như cho các đối tượng mượn tài khoản cá nhân để thu tiền và thanh toán cho khách hàng và tham dự các hội thảo tổ chức tại các tỉnh để chi trả tiền. Ngày 3/4, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Nguyễn Tài Minh.

Tại cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng gồm Minh, Tiến và Sơn đã khai nhận tổ chức thành lập công ty Sky Media và vận hành như trên; không có nguồn thu từ các công ty thuê quảng cáo. Nguyễn Trung Tín, Phạm Xuân Phương, Lương Thị Mai, Phạm Thị Tuyết Hồng, Vũ Thị Thanh Thủy thừa nhận việc được đối tượng Nguyễn Tài Minh thuê và chỉ đạo toàn bộ việc lập và chạy mô hình kinh doanh bán điện thoại theo hình thức kinh doanh đa cấp để thu tiền của khách hàng và hưởng lợi.

Hiện nay cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của một số người bị hại, đang tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ để xác định thiệt hại; theo tài liệu thu giữ được có khoảng hơn 1.000 bị hại trên địa bàn cả nước.