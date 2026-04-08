Người phụ nữ bị tố cáo chiếm đoạt 60 tỷ đồng

  • Thứ tư, 8/4/2026 17:36 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác Đào Thị Thu Trang (SN 1989; trú tại khu đô thị Xa La, phường Hà Đông) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỷ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn.

Đào Thị Thu Trang. Ảnh: CACC.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang đang ở đâu.

Ngày 7/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Đào Thị Thu Trang ở đâu, thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

