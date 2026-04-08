Công an xác minh clip người đàn ông bị bóp cổ, hành hung trên đường

  • Thứ tư, 8/4/2026 17:03 (GMT+7)
Người đàn ông ở Thanh Hóa bị tài xế ôtô con túm áo, bóp cổ, hành hung trên đường. Công an địa phương cho biết đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân.

Ngày 8/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ôtô bước xuống, lao tới túm cổ áo, bóp cổ và hành hung.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại quốc lộ 10, đoạn qua xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Clip nguoi dan ong, Bi bop co, Hanh hung tren duong anh 1

Hình ảnh người đàn ông bị bóp cổ, hành hung. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo sáng màu bị tài xế mặc áo đen bước xuống từ ôtô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào vùng mặt. Ít phút sau, một người phụ nữ đi xe máy tiến lại gần, tiếp tục chửi bới và dùng dép ném vào người nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 2 người đàn ông và một phụ nữ khác song có mặt cùng kẻ hành hung nạn nhân song không ai can ngăn.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an xã Nga Sơn cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc, truy tìm danh tính nam tài xế trong clip.

Bước đầu, công an xác định tài xế trong clip trú xã Hồ Vương còn người đàn ông bị đánh trú xã Nga Thắng (tỉnh Thanh Hóa). Hiện, vụ việc được điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc/Tiền Phong

