Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh 2 nhân viên gác chắn đường sắt

Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khoảng 20h5 ngày 6/4, tại khu vực gác chắn trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê), Phúc điều khiển xe máy định len qua khe hở rào chắn đường sắt dù tàu hỏa sắp đến.

Thấy vậy, chị Trương Thị Diệp Thúy (SN 1989, trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1982; trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ gác chắn tàu đã đến ngăn cản.

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc.

Tuy nhiên, Phúc không chấp hành mà cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 nữ nhân viên gác chắn nói trên. Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi đánh người, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Hậu quả, cả chị Thúy và chị Tuyền đều bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.