Khởi tố thợ hàn gây cháy thiệt hại hơn một tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Đồng Vân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Long làm nghề tự do, không có chứng chỉ hàn, nhưng vẫn thực hiện công việc hàn điện. Quá trình thực hiện, Long đã không tuân thủ quy định an toàn PCCC, không sử dụng tấm chắn, khiến tia kim loại nóng bắn ra xung quanh, rơi vào khu vực kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề, dẫn đến xảy ra cháy.

Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Hậu quả, vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản với tổng giá trị xác định là hơn 1 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Long được xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Thông qua dịch vụ trên, cơ quan Công an khuyến dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang kiến ​​thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, các nguồn nhiệt; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ hộ gia đình, che chắn an toàn khi thực hiện các công việc có nguy cơ phát sinh tia lửa, nhiệt độ cao như hàn, cắt kim loại.

Xuân Công/An ninh thủ đô

