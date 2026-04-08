Bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Nhằm tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực, các đối tượng đã giới thiệu người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50 đồng/ngày; nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo…

Theo hướng tạo thành hệ thống đa cấp từ cấp thấp tới cao, người trước giới thiệu cho người sau, giới thiệu được càng nhiều người thì được hưởng phần trăm của người được xem quảng cáo càng nhiều.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiến hành khám xét Công ty Sky Media.

Từ những dấu hiệu nghi vấn

"Trong giai đoạn đầu xác lập chuyên án, nhiều bị hại từ chối hợp tác với cơ quan Công an. Một phần, họ cho rằng Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (ở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội) có mã số thuế; thường xuyên tổ chức các sự kiện hoành tráng, thu hút đông người tham gia; trường hợp khác vẫn đều đặn nhận được khoản tiền hoa hồng…", Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết.

Những ngày cuối tuần, trụ sở Công ty cổ phần truyền thông công nghệ Sky Media (sau đây gọi tắt là Công ty Sky Media) thường xuyên tổ chức hội thảo; thành phần tham gia chủ yếu là những người cao tuổi, người đã nghỉ hưu…. Người tham gia thường mua điện thoại với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường - những dấu hiệu bất thường trên đều được các trinh sát Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội nắm bắt.

Đi sâu xác minh, trinh sát nhận thấy những dấu hiệu trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Sky Media. Cụ thể, các đối tượng bán điện thoại với giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá thị trường. Giá gốc của một chiếc điện thoại khoảng 3 triệu đồng/chiếc, nhưng giá bán của công ty cho người mua khoảng hơn 18,3 triệu đồng. Sau đó, đối tượng hứa hẹn với người mua sẽ được hưởng lợi theo hoa hồng…

Thực chất, đây là hình thức đa cấp, lấy tiền của người trước, trả cho người sau. Công ty này không có nguồn thu từ các hoạt động quảng cáo. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để ngăn chặn hoạt động trên, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành phá án.

Khi chuyên án xác lập là những ngày trinh sát ngày đêm có mặt ở địa bàn; dựng chân dung các đối tượng cầm đầu. Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã xác định 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội), thành viên góp vốn của công ty), Lưu Văn Tiến (SN 1979, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc thị trường, trực tiếp phụ trách khu vực Thanh Hóa, các tỉnh lân cận và một số địa phương khu vực phía Nam; Nguyễn Trung Tín (SN 1999, trú tại Lạc Thủy, Phú Thọ) tham gia bán hàng, thu tiền của người mua điện thoại; An Minh Sơn (SN 1985, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH phần mềm và giải pháp công nghệ S Soft, tham gia bán hàng và thu tiền của khách hàng.

Đồng thời, làm rõ nhóm đối tượng quảng cáo, nhóm thuyết trình các hội nghị và giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Thị Tuyết Hồng (SN 1983, trú tại căn hộ 303, chung cư Nam Xa La, phường Hà Đông, TP Hà Nội), người tham gia bán hàng, thu tiền của khách hàng, tham gia tính toán, chuẩn bị điều kiện tài chính cho các đợt vinh danh, trả thưởng hàng tháng của Công ty Sky Media.

Vũ Thị Thanh Thủy (SN 1989, trú tại căn hộ 1501, V2- the Tera An Hưng, khu đô thị thương mại An Hưng, phường Dương Nội, Hà Nội), người sử dụng tài khoản "Sky kế toán" cho sử dụng tài khoản các nhân để nhận tiền của khách hàng và chuyển đến tài khoản của nhóm đối tượng cầm đầu…).

Lương Thị Mai (SN 1988, trú tại Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội), người trực tiếp thuyết trình, đào tạo cho các nhánh, trực tiếp bán hành, sử dụng tài khoản cá nhân trực tiếp thu tiền của khách hàng để chuyên cho các đối tượng cầm đầu. Ngoài ra, còn làm rõ nhóm đối tượng giúp sức, sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền với khách hàng.

Từ thông tin thu thập được, Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra triển khai việc phá án. Cùng một thời điểm, các mũi công tác đã tổ chức khám xét nhiều địa điểm tại Hà Nội; đồng thời một mũi trinh sát có mặt tại TP.HCM…

Đối tượng Lưu Văn Tiến, Giám đốc phát triển thị trường Công ty Sky Media.

Yêu cầu đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đặt ra đối với các thành viên của ban chuyên án là đảm bảo yêu cầu pháp luật nghiệp vụ; nhanh chóng thu thập thông tin để mở rộng vụ án; phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo; "dụ dỗ" khách hàng mua điện thoai…, phục vụ xác minh, điều tra, xử lý; kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng xoá dữ liệu, tẩu tán tiền và tài sản do phạm tội mà có.

Ngày 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ trong tiến hành khám xét, bắt giữ đối với 7 đối tượng chủ chốt của công ty gồm: Lưu Văn Tiến; Nguyễn Trung Tín; An Minh Sơn; Phạm Xuân Phương; Vũ Thị Thanh Thủy; Phạm Thị Tuyết Hồng và Lương Thị Mai.

Vào thời điểm này, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo Sky Media là Nguyễn Tài Minh đã bỏ trốn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, một tổ trinh sát đã lập tức vào TP.HCM. "Qua công tác trinh sát, chúng tôi phát hiện Minh di chuyển vào TP.HCM… Đối tượng nhiều khả năng sẽ trốn ra nước ngoài nên nhanh chóng tổ chức bắt giữ", một cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết. Tối 3/4, đối tượng Minh đã bị bắt giữ tại TP.HCM. Vào thời điểm đó, cơ quan Công an đã thu giữ trong người đối tượng cuốn hộ chiếu cùng visa

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, từ tháng 6/2025, nhóm đối tượng đã tạo lập ứng dụng mang tên "Sky Media" để cài đặt trên điện thoại. Nhằm tạo niềm tin, thu hút người bị hại mua điện thoại với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực sự, các đối tượng giới thiệu người mua sẽ được trả tiền xem quảng cáo với mức 50.000 đồng/ngày, nhận hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm cho người khác và hoa hồng 3-25% mức thu khi người được giới thiệu xem quảng cáo. Theo hướng tạo thành hệ thống đa cấp từ cấp thấp tới cao, người trước giới thiệu cho người sau, giới thiệu được càng nhiều người thì được hưởng phần trăm của người được xem quảng cáo càng nhiều.

Để thu hút các bị hại tham gia, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các nhà hàng, khách sạn, điểm hẹn tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây(cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên, Nam Định (cũ), Đồng Nai… Đồng thời, bịa đặt việc Sky Media ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhà sản xuất/công ty lớn, có nguồn thu lớn từ hoạt động quảng cáo, khiến nhiều người tin tưởng đây là một cách kiếm tiền hợp pháp. Tuy nhiên, thực chất tất cả chỉ là số liệu ảo do nhóm này tự vận hành, tiền nhận được hàng tháng được lấy từ chính số tiền chênh lệch ban đầu khi nạn nhân mua điện thoại và tiền của những người được giới thiệu sau đó.

Vì sao người bị hại dễ dàng tin vào miếng bánh vẽ?

Sau khi vụ án được điều tra, khám phá thành công, một số người bị hại đã đến Phòng An ninh điều tra trình báo. Trong số đó, có người còn lôi kéo người thân trong gia đình cùng tham gia vào đường dây lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền không nhỏ.

"Tôi đã nghỉ hưu… Qua người quen giới thiệu, tôi biết thông tin về chiếc điện thoại của Công ty Sky Media xem quảng cáo trên màn hình sẽ được nhận 50 nghìn điểm/1 ngày tương đương 50.000 đồng. Sau khi được giới thiệu, tôi đã đến Công ty Sky Media tham dự hội thảo khoảng 3 lần vào khoảng giữa tháng 8/2025", ông Nguyễn Đinh M (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết.

Theo lời ông M, tại đây, ông đã được các thành viên của công ty cho xem thuyết trình trên màn hình với các nội dung như: Mua điện thoại nhãn hiệu Redmi, có ứng dụng xem quảng cáo trên màn hình, xem và được tiền; điểm sẽ được sử dụng để mua hàng hoặc đổi tiền, nếu giới thiệu thêm người mua điện thoại sẽ được phần trăm hoa hồng, điện thoại đươc bảo hành 2 năm… ; nếu giới thiệu được người mua điện thoại sẽ được công ty trả hoa hồng 10%.

Sau khi nghe thông tin như vậy, ông M thấy nếu mua điện thoại như trên, xem quảng cáo 2 năm sẽ thu hồi được vốn bỏ ra mua điện thoại và sẽ được thêm 18 triệu đồng. Vì thế, ngày 19/8/2025, ông đã mua chiếc điện thoại Redmi với giá 18 triệu đồng.

Quang cảnh một buổi hội thảo.

"Tôi cung cấp thông tin CCCD, số điện thoại, tài khoản ngân hàng mang tên tôi cho nhân viên Công ty Sky Media nhập vào máy, cài phần mệm để tôi xem quảng cáo tích điểm, đổi tiền. Đối với chiếc điện thoại này, tôi đã đổi điểm và rút về tài khoản được số tiền khoảng 5 lần, ban đầu, tôi thấy có thu nhập đều đặn…

Sau đó, do quy định của công ty mỗi người chỉ sử dụng 1 số CCCD để đăng ký và mua điện thoại nên ngày 22/11/2025, tôi đã lấy CCCD của con trai tôi đăng ký mua chiếc điện thoại thứ 2. Đến khoảng đầu tháng 2/2026, lấy CCCD của con gái để mua, đăng ký và kích hoạt máy điện thoại thứ 3, với mục đích xem quảng cáo cả 3 máy điện thoại sẽ có 150.000 đồng/1 ngày", ông M cho biết thêm.

Ông M đã bỏ ra 54 triệu đồng để mua 3 chiếc điện thoại của Công ty Sky Media. Quá trình xem quảng cáo, ông mới rút được 6 triệu đồng. Sau khi được cơ quan Công an phân tích, người đàn ông rất bức xúc, ông cho biết: "Qua tìm hiểu, tôi được biết điện thoại trên có giá khoảng 3 triệu đồng. Công ty Sky Media đã lừa chúng tôi. Tôi yêu cầu các đối tượng trong Công ty Sky Meidia trả lại cho tôi số tiền còn lại là 48 triệu đồng. Ngoài ra, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng phạm tội đúng theo quy định của pháp luật".

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây còn thể hiện ở việc, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, ở các tỉnh, đối tượng không tổ chức các hội thảo rầm rộ mà đưa đến các nhà dân để tuyên truyền, lôi kéo. Lặn lội từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để tố giác về hành vi lừa đảo của Công ty Sky Media, bà V. T. L bức xúc cho biết: "Chúng tôi tham gia hội thảo tại tầng 2 của nhà một người quen ở Thái Nguyên.

Quá trình đó, chúng tôi được nhân viên Công ty Sky Media và một số người đưa ra thông tin Công ty Sky Media có bán điện thoại, bên trong điện thoại có ứng dụng Sky Media, người dùng số xem quảng cáo trên màn hình sẽ được nhận tiền… Theo tính toán, tôi sẽ thu về được gấp đôi số tiền bỏ ra sau khi dùng điện thoại 2 năm để xem quảng cáo. Vì thế, tôi tin tưởng công ty và chị Mai nên đã bỏ ra hơn 18,36 triệu đồng để mua 1 chiếc điện thoại vào ngày 10/10/2025".

Sau đó, bà L đã mua thêm 2 chiếc điện thoại khác. Bà cho biết: "Tôi mua 3 chiếc điện thoại của Công ty Sky Media. Chiếc thứ nhất ngày 10/10/2025 với giá trên 18,360 triệu đồng, tôi trả bằng tiền mặt cho Mai số tiền hơn 13,3 triệu đồng nợ lại công ty 5 triệu đồng sẽ trả dần khi xem quảng cáo trên điện thoại; chiếc thứ 2 ngày 14/10/2025, tôi mua (thông tin của chồng tôi) cũng với phương thức thanh toán như trên; chiếc thứ 3 ngày 6/11/2025 cũng như vậy, công ty có xuất hóa đơn gửi cho tôi, tôi nộp trong buổi làm việc hôm nay. Cả ba chiếc điện thoại, tôi mua là loại Redmi - Xiaomi trong đó có 1 máy tôi có thẻ bảo hành của công ty Sky Media". Toàn bộ 3 máy điện thoại này, bà đã xem quảng cáo và chưa được rút về tài khoản đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.