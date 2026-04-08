Vụ án tại Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc ra đầu thú

  • Thứ tư, 8/4/2026 06:34 (GMT+7)
Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu 2 bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo CQĐT, vào năm 2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiện Nhân (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tuy nhiên, 2 bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Dong A Bank, Chu Dong A Bank, Gdoc Dong A Bank, NV Dong A Bank, Ktoan Dong A Bank anh 1

Các bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: BCA.

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân, bị can Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà hai bị can không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an kêu gọi người dân khi phát hiện Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất, đồng thời thông báo cho C03 để phối hợp xử lý.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Minh Đức/Tiền Phong

    Muc an doi voi 23 bi cao trong vu thong thau lien quan cuu Thu truong hinh anh

    Mức án đối với 23 bị cáo trong vụ thông thầu liên quan cựu Thứ trưởng

    Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, Tòa đã ra phán quyết với 23 bị cáo liên quan đến cáo buộc "thông thầu" tại 4 dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, người thấp nhất được hưởng án treo, cao nhất là bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 14 năm tù.

