Đối tượng tấn công tài xế tại khu Linh Đàm từng sử dụng ma túy

Liên quan đến vụ việc tài xế xe ghép bị tấn công tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, bước đầu làm rõ nhiều tình tiết đáng chú ý.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 9h10 ngày 6/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc trước khu vực chung cư HH1C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xuất hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường, dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép.

Đối tượng Phạm Hoàng Dũng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Hoàng Dũng (SN 2003, trú tại tỉnh Hưng Yên). Qua xác minh ban đầu, Dũng là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy, có biểu hiện mất kiểm soát hành vi. Trước đó, đối tượng này cũng đã gây ra một vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên).

Hiện Công an phường Hoàng Liệt tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.