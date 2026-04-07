Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tư vấn du học

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du học Global (Global Study Abroad).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 1109/QĐ-CSKT ngày 14/11/2025. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào Thị Thu Hoài (sinh năm 1981, ở chung cư Riva Park, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du học Global có trụ sở tại tòa nhà Satra, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành.

Từ năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Thông qua pháp nhân công ty, Hoài ký nhiều hợp đồng tư vấn du học, nhận tiền làm thủ tục hồ sơ cho khách có nhu cầu cho con, em đi học tại các nước như Mỹ, Australia, Canada.

Sau khi nhận tiền, Hoài liên hệ các tổ chức giáo dục nước ngoài để đăng ký và tạo thông tin học viên trên hệ thống nhằm tạo lòng tin, rồi tiếp tục đưa ra nhiều lý do liên quan đến hồ sơ như học phí, visa… để yêu cầu khách chuyển thêm tiền nhiều lần.

Khi khách thắc mắc về tiến độ, Hoài viện dẫn các khó khăn nhằm kéo dài thời gian, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Đối với một số trường hợp trước đó đã hoàn tất thủ tục du học, Hoài còn giữ quyền kiểm soát email học viên để nhận thông báo học phí từ nhà trường, không chuyển cho khách hàng, đồng thời yêu cầu tiếp tục chuyển tiền với cam kết sẽ hỗ trợ thanh toán, nhưng thực tế không thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay xác định Hoài đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 3,63 tỷ đồng .

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân có liên quan đến vụ việc khẩn trương trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu.