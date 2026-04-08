Người đàn ông 'mở tiệc ma túy' tại nhà

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 6/4, tổ công tác của Công an phường Kim Liên (Hà Nội) kiểm tra hành chính, test nhanh đối với Đặng Anh Việt (SN 1980; thường trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Vũ Tuấn Tú (SN 1976; trường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội). Cả hai đều dương tính với ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tú.

Quá trình làm việc, Việt và Tú khai nhận sử dụng ma túy tại nhà Nguyễn Hồng Tú (SN 1966; trú tại tập thể Khương Thượng, phường Kim Liên). Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, dẫn giải các đối tượng.

Tại trụ sở Công an phường Kim Liên, Nguyễn Hồng Tú đã thừa nhận hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời giao nộp 2,622 gam heroin. Qua test nhanh, Tú dương tính với ma túy loại heroin. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Tú là đối tượng có một tiền án liên quan ma túy.

Hiện, Công an phường Kim Liên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.