Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Người đàn ông 'mở tiệc ma túy' tại nhà

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 6/4, tổ công tác của Công an phường Kim Liên (Hà Nội) kiểm tra hành chính, test nhanh đối với Đặng Anh Việt (SN 1980; thường trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Vũ Tuấn Tú (SN 1976; trường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội). Cả hai đều dương tính với ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tú.

Quá trình làm việc, Việt và Tú khai nhận sử dụng ma túy tại nhà Nguyễn Hồng Tú (SN 1966; trú tại tập thể Khương Thượng, phường Kim Liên). Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, dẫn giải các đối tượng.

Tại trụ sở Công an phường Kim Liên, Nguyễn Hồng Tú đã thừa nhận hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời giao nộp 2,622 gam heroin. Qua test nhanh, Tú dương tính với ma túy loại heroin. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Tú là đối tượng có một tiền án liên quan ma túy.

Hiện, Công an phường Kim Liên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ong-mo-tiec-ma-tuy-ru-ban-nghien-den-nha-post644818.antd

Linh Nhi/An ninh thủ đô

mở tiệc ma túy Hà Nội mở tiệc ma túy

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý