Bắt đối tượng truy nã Bi 'chích chòe'

  18 phút trước

Ngày 8/4, Công an phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) cho biết bắt giữ Tăng Hoàng Bi (tự Bi "chích chòe", SN 1993, ngụ tại địa phương) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ về tội "Trộm cắp tài sản".

Qua công tác nắm địa bàn, tối 7/4, Công an phường Phú Lợi phát hiện Bi "chích chòe" đang có mặt tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Lợi. Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, áp sát, khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đối tượng Bi "chích chòe" (bìa phải) tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, Bi "chích chòe" bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20/7/2025. Đến ngày 15/3/2026, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Bi.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành các thủ tục lấy lời khai ban đầu, hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an Phường Mỹ Xuyên xử lý theo thẩm quyền.

Văn Đức/Công an nhân dân

