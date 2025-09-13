Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP.HCM

Các ngành dịch vụ TP.HCM được đề xuất chia làm 3 nhóm, gồm ưu tiên chiến lược, tiềm năng và bổ trợ. Trong đó, nhóm ưu tiên chiến lược gồm các ngành đang có thể mạnh và tiềm năng.

Ngành dịch vụ là trụ cột chính trong nền kinh tế, đóng góp tỷ trọng cao nhất vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại dự thảo đề án "Xây dựng TP.HCM thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao", Sở Công Thương đề xuất phân loại mức độ ưu tiên đối với các nhóm ngành dịch vụ, từ ưu tiên chiến lược, tiềm năng đến bổ trợ.

Trong đó, nhóm ngành ưu tiên chiến lược là mức độ ưu tiên tổng thể cao nhất, là ngành có thể mạnh hiện tại và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho khu vực dịch vụ và kinh tế TP.HCM. Sở Công Thương đề xuất các ngành thuộc nhóm này gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; thông tin, truyền thông; vận tải kho bãi và logistics; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; du lịch.

Ba ngành thuộc nhóm tiềm năng gồm giáo dục và đào tạo, y tế, kinh tế số. Mức độ ưu tiên tổng thể của nhóm này sẽ từ mức cao đến trung bình/cao. Đây là những ngành chưa thực sự phát triển mạnh hoặc đang ở giai đoạn đầu của tăng trưởng, nhưng có tiềm năng lớn để mở rộng trong trung và dài hạn. Đối với các ngành này, TP.HCM cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy sự phát triển, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có. Mặc dù không nằm trong trọng tâm chiến lược, các ngành này có khả năng trở thành nhóm ngành chiến lược trong tương lai nếu được đầu tư và quản lý hiệu quả.

Nguồn: Phân tích của Roland Berger.

Còn ngành bán buôn bán lẻ, bất động sản, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí được xác định là ngành bổ trợ cho lĩnh vực dịch vụ. Theo Sở Công Thương, mức độ ưu tiên tổng thể với nhóm này ở mức trung bình. Đây những ngành đã đạt đến mức phát triển ổn định và còn ít dư địa phát triển trong tương lai nhưng ngành có khả năng liên kết, hỗ trợ sự phát triển của các ngành dịch vụ khác. Mục tiêu đối với các ngành này là đảm bảo sự phát triển ổn định, duy trì mức tăng trưởng hiện có và không để xảy ra sự suy giảm hoặc bất ổn. Dù không thuộc nhóm ưu tiên, những ngành này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cân bằng và sự bền vững của nền kinh tế TP.

Tại dự thảo, Sở Công Thương TP.HCM xác định ngành dịch vụ là xu hướng phát triển của nền kinh tế và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Riêng với TP.HCM, ngành dịch vụ trở thành trụ cột chính trong nền kinh tế, đóng góp tỷ trọng cao nhất vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. Ở quy mô quốc gia và khu vực, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm dịch vụ hàng đầu.

Sau hợp nhất, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 51% trong cơ cấu GRDP TP.HCM mới (TP.HCM cũ là 64%). Xét về giá trị, dịch vụ của đầu tàu kinh tế chiếm 31% trong tổng giá trị gia tăng lĩnh vực này cả nước, vượt xa các trung tâm như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng hay Cần Thơ. Điều này khẳng định vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa đặc biệt của thành phố trong cấu trúc dịch vụ quốc gia.

Nhưng so với khu vực, dịch vụ tại TP.HCM chưa đủ mạnh. Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh đô thị toàn cầu (GUCR) hơn 1.000 thành phố thế giới, TP.HCM chỉ xếp ngang Manila và sau Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta.