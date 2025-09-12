Điều kiện cấp thiết để TP.HCM thành trung tâm dịch vụ của khu vực

TP.HCM cần một chiến lược tái cấu trúc dịch vụ mang tính đột phá, nhằm biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự trong giai đoạn tới.

TP.HCM định hướng phát triển ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM vừa sở hữu nền tảng mạnh để phát triển thành trung tâm dịch vụ tầm khu vực nhưng cũng vừa đối diện áp lực lớn về chất lượng dịch vụ, hạ tầng, thể chế và bất cân đối phát triển nội vùng.

Trước thực tế này, các chuyên gia tại tọa đàm "TP.HCM - Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá" diễn ra chiều 12/9 cùng cho rằng TP.HCM cần có một chiến lược tái cấu trúc dịch vụ đột phá để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh.

Thời gian qua, TP.HCM đã và đang triển khai xây dựng đề án "Xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao" nhằm đề ra định hướng, giải pháp thực tế giúp TP.HCM mới trở thành trung tâm dịch vụ của khu vực.

Xác định lại ngành dịch vụ mũi nhọn

Trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng thành phố cần lựa chọn và ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có tiềm năng dẫn dắt. Hiện, lãnh đạo TP.HCM đã và đang tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ then chốt.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại tọa đàm chiều 12/9. Ảnh: Hữu Long.

Cụ thể, TP.HCM triển khai trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, tập trung thị trường vốn, bảo hiểm, fintech, ngân hàng số, tài chính xanh, tín chỉ carbon...

Tài chính là ngành dịch vụ mà TP.HCM đã triển khai từ lâu và được Chính phủ ưu tiên thúc đẩy. Ông Dũng nhấn mạnh TP.HCM đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngành tài chính vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Song song, TP.HCM định hướng dịch vụ logistics thành kinh tế mũi nhọn gắn với quy hoạch cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ; đồng thời, gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông - cảng biển - kho vận - chuyển phát nhanh.

TP.HCM cũng tập trung phát triển du lịch chất lượng cao mang tầm khu vực, thu hút khách trong nước và quốc tế, đóng góp lớn về doanh số.

Ông Dũng cũng đề cập đến hoạt động đổi mới cơ chế thu hút đầu tư FDI vào các lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao, công nghệ số, chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cũng nhấn mạnh định hướng ngành dịch vụ của thành phố phải được quy hoạch theo cả chiều rộng (liên kết vùng) và chiều sâu (nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cao), chuyển dịch lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những điều đề án cần sửa đổi trong bối cảnh mới

Góp ý thêm về đề án, để TP.HCM trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực, ông Lương Quang Thi, Trưởng Ban Chính sách Pháp chế, Hiệp hội Logistics TP.HCM, Chủ tịch HĐQT CTCP Giải pháp Thương mại ABA dẫn ví dụ từ bài học thành công của Singapore.

Quốc gia này không chỉ đầu tư công nghệ tại một điểm mà còn kết nối toàn bộ các điểm sản xuất, dịch vụ để hình thành luồng dữ liệu liền mạch. "Đây là điều mà TP.HCM nên xem xét thực hiện", ông Thi nói.

Đồng thời, ông đề xuất TP.HCM quy hoạch lại hệ thống để kết nối cảng với các khu sản xuất và vùng lân cận, tương tự Thượng Hải (Trung Quốc) đã thành công khi thiết lập mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ cảng đến các điểm sản xuất và đi sâu vào nội địa.

"Trong đó, việc phát triển chuỗi lạnh sẽ là lợi thế quan trọng, bởi TP.HCM nằm liền kề trung tâm sản xuất Đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, gia tăng giá trị cho nông sản, hoạt động xuất nhập khẩu, mà còn bảo đảm an toàn thực phẩm", đại diện Hiệp hội Logistics TP.HCM cho hay.

Các chuyên gia đồng thời đề xuất chuyển đổi đất dọc sông Đồng Nai và sông Sài Gòn thành khu hậu cần sau cảng, nhằm thu hút lượng hàng hóa từ cảng biển và giảm áp lực ùn tắc đường bộ, đặc biệt các tuyến nội địa. Những khu vực tiềm năng có khả năng tiếp nhận sà lan lên tới 128 TEUs để làm hậu cần sau cảng là Củ Chi, Dầu Tiếng (Bình Dương cũ).

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng biển sâu nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, theo PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, thành viên Hội đồng khoa học Trường Tài năng, Đại học Kinh tế TP.HCM, đề án gần như đã đạt được kết quả nghiên cứu hoàn thiện, tuy nhiên chưa nghiên cứu sâu về việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam.

Bà đề xuất TP.HCM cần có cơ chế mở để "nhập khẩu chất xám" với mục tiêu xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, đồng thời có cơ chế chính sách cho các thương hiệu dẫn đầu.

Bên cạnh đó, bà cho rằng dự báo thị trường là một trong những khâu quan trọng TP.HCM cần làm trong thời gian tới để phát triển và tạo nguồn thu từ các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

"Không chỉ dừng lại ở dự báo, mà còn phải tạo ra xu thế thị trường và dẫn dắt thị trường", PGS.TS Thúy nhấn mạnh.