'Đệ nhất mèo' gây chú ý sau khi Thủ tướng Anh từ chức

Sau khi Thủ tướng Anh Starmer thông báo từ chức, "Đệ nhất mèo" Larry gây chú ý vì có thể sống tại số 10 phố Downing qua 6 đời thủ tướng.

"Đệ nhất mèo" Larry bên ngoài phố Downing hồi tháng 6.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, 63 tuổi, ngày 22/6 tuyên bố từ chức sau chưa đầy hai năm tại nhiệm. Ông cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng sẽ được khởi động vào tháng 7. Ông tiếp tục giữ cương vị thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được lựa chọn, dự kiến nhậm chức vào tháng 9.

Thông tin này nhanh chóng khiến truyền thông và mạng xã hội chú ý tới Larry, "Đệ nhất mèo" của nước Anh, đã sống tại số 10 phố Downing hơn 15 năm qua.

Nhiều trang tin nhận định bất chấp những biến động liên tục của chính trường Anh, "vị trí của Larry vẫn không thay đổi". Con mèo đã trải qua 6 đời thủ tướng và sắp chứng kiến người đứng đầu chính phủ thứ 7 trong thời gian sinh sống tại đây.

Larry, mèo mướp trắng xám, chuyển đến số 10 phố Downing ngày 15/2/2011. Trước đó, nó là mèo hoang được tiếp nhận tại trại động vật Battersea. Ban đầu, Văn phòng Thủ tướng Anh nhận nuôi Larry để xử lý tình trạng chuột trong tòa nhà, trao cho nó chức danh chính thức "Chuyên gia bắt chuột trưởng của Văn phòng Nội các" (Chief Mouser to the Cabinet Office).

Những biểu cảm hài hước của mèo Larry tại số 10 phố Downing.

Theo website của số 10 phố Downing, nhiệm vụ hàng ngày của Larry là "kiểm tra các biện pháp bảo vệ an ninh" và "thử nghiệm độ thoải mái của đồ nội thất cổ để ngủ trưa". Nhiệm vụ bắt chuột được ghi nhận là vẫn đang "trong giai đoạn lập kế hoạch chiến thuật".

Larry hiện có tài khoản mạng xã hội riêng, được cộng đồng yêu mèo theo dõi thường xuyên và cũng là gương mặt quen thuộc với các phóng viên ảnh túc trực bên ngoài cánh cửa đen nổi tiếng của phố Downing để đưa tin về chính trường Anh.

Sau 15 năm sống tại trung tâm quyền lực nước Anh, Larry dần trở thành một biểu tượng văn hóa - chính trị đặc biệt. Tài khoản X không chính thức của nó hiện có hơn 800.000 người theo dõi.

Larry thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng tại phố Downing, từng được chụp ảnh cùng nhiều nguyên thủ, quan chức quốc tế đến thăm Anh, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump trong chuyến công du năm 2019.

Ngày nay, Larry được tự do đi lại trong khuôn viên số 10 phố Downing. Nhân viên tại đây phụ trách việc chăm sóc, cung cấp thức ăn và dịch vụ thú y cho nó. Chính phủ Anh khẳng định mọi chi phí dành cho Larry không được chi trả từ tiền thuế của người dân.

Larry bước đi khi Thủ tướng Anh Keir Starmer chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tháng 12/2025.