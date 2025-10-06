Đề nghị phong Anh hùng vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài

Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam) vừa đăng công khai cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 2/2023. Ảnh: Báo Nhân Dân.
Người được lấy ý kiến là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam).
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.
Tháng 2/2023, Thiếu tướng Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết. Trong vòng 10 ngày làm nhiệm vụ tại tỉnh Hatay, đoàn tổ chức tìm kiếm trên 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân bị vùi lấp, bàn giao cho lực lượng giải cứu và đã đưa ra 28 thi thể nạn nhân.
Bên cạnh đó, đoàn cũng tổ chức một đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, tổ công binh dò tìm bằng âm thanh, hình ảnh và radar xuyên tường phối hợp với các đoàn từ Bahrain và Mexico tìm được 3 vị trí; trên cơ sở đó, thêm 10 thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài.
Hai năm sau, tháng 3/2025, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Đoàn đã kịp thời sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng dò tìm, phát hiện 32 vị trí có nạn nhân, và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, bàn giao cho bạn 12 vị trí.
