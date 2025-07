Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Điện Biên

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư và đoàn công tác thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, hy sinh để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc, khắc sâu hình ảnh “56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”, hun đúc nên “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ nằm trên đồi F - một điểm cao thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình mang kiến trúc đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, trở thành điểm đến tâm linh ý nghĩa, nơi tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương, dâng hoa tưởng niệm và ghi sổ lưu niệm, bày tỏ xúc động trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, tạo nền móng cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các chiến công trong bảo vệ biên giới, dân tộc ta đã bước vào thời kỳ phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Đời đời nhớ ơn công lao của các Anh hùng, Liệt sĩ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình cụ Phạm Văn Ngân (sinh năm 1934), thương binh hạng 41%, từng là Tiểu đội phó chiến đấu tại Đồi A1.

Tại đây, Tổng Bí thư ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Tổng Bí thư chúc cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương cho con cháu noi theo, giữ vững tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, khí phách “Chiến sĩ Điện Biên”.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.