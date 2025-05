Hải Phòng đón nhận danh hiệu ‘Thành phố Anh hùng’

Tối 13/5, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hải Phòng long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), Lễ đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025, tại quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, TP Thủy Nguyên.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và nhân dân TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cùng nhiều du khách khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công, đồng bào, đồng chí trên mọi miền Tổ quốc đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, từ một đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Năm 2024, quy mô kinh tế Hải Phòng đứng thứ 5 toàn quốc, là địa phương duy nhất tăng trưởng 2 con số liên tục trong 10 năm. Thu ngân sách Nhà nước xếp thứ 3, thu hút vốn FDI xếp thứ 2 toàn quốc. Hải Phòng đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và chỉ số xanh cấp tỉnh.

Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hải Phòng đã không còn hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá như: đi đầu trong việc hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, chăm lo người có công và các nhóm yếu thế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu.

Những yếu tố địa lý, lịch sử, văn hóa đã hun đúc nên những phẩm chất cao đẹp của người Hải Phòng "Trung Dũng - Quyết Thắng"; dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, trung thực; hào phóng, nhiệt tình, nghĩ lớn làm quyết liệt.

Không chỉ kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, Hải Phòng còn là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng. Là nơi khởi nguồn của phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” trong sản xuất công nghiệp, cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thành phố, mà còn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường gợi mở 5 nhóm vấn đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng tập trung phát triển trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sánh vai với các thành phố tiêu biểu châu Á. Góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực, có khát vọng, dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chủ động rà soát hoàn thiện quy hoạch, nhất là, khi được cấp có thẩm quyền quyết định mở rộng không gian phát triển mới theo hướng đô thị hiện đại, xanh, hướng biển; phát triển các không gian ven sông thành khu vực kinh tế, dịch vụ bền vững. Phát huy lợi thế Hải Phòng là “cửa chính ra biển” của miền Bắc, trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế - động lực phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả vùng Bắc Bộ.

Tập trung xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm trong chuyển đổi số. Đặc biệt coi trọng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó cần chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới; thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Tiếp tục tập trung khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội để Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo; y tế, khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để tăng tốc phát triển kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hợp tác và phát triển kinh tế.

Nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh và thân thiện. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính đột phá để tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố.

Ngay sau khi kết thúc Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, khoảng 13.000 người dân Hải Phòng, Hải Dương và du khách khắp các tỉnh thành thưởng thức chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025 với nhiều tiết mục sôi động, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.