Hải Phòng được phong danh hiệu 'Thành phố Anh hùng'

Quyết định phong tặng do Chủ tịch nước Lương Cường ký ngày 28/4. Dự kiến, lễ đón nhận danh hiệu sẽ được tổ chức vào tối 13/5, nhân dịp 70 năm ngày giải phóng thành phố và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025.

Ngày 13/5/1955, Hải Phòng được giải phóng. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, TP Hải Phòng đã vươn lên thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là cực tăng trưởng trọng điểm khu vực phía Bắc, hiện nằm trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước.

Quy mô GRDP của thành phố năm 2024 gấp 6,32 lần năm 2010, gấp 1,62 lần năm 2020. Hải Phòng là địa phương duy nhất tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, với tốc độ năm 2024 đạt 11,01%, cao hơn 1,55 lần so với bình quân cả nước.

Giai đoạn 2021-2024, tăng trưởng bình quân đạt 11,53%/năm. Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch theo định hướng hiện đại hóa, đô thị hóa, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Trong nội bộ các ngành kinh tế, tỷ trọng các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại tăng dần.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 9.486 USD , gấp hơn 20 lần so với năm 2003 - năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 32 về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 4.700 USD . Trong 3 năm liên tiếp (2022-2024), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố vượt mốc 100.000 tỷ đồng .

Trong 4 năm (2021-2024), Hải Phòng nằm trong top 5 thành phố dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó năm 2021 dẫn đầu cả nước với số vốn đầu tư nước ngoài thu hút trên 5 tỷ USD .

Nhân dịp 70 năm giải phóng thành phố, Hải Phòng đã được Chủ tịch nước Lương Cường ký tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng". Như vậy, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là địa phương thứ ba được trao tặng danh hiệu cao quý này.

