Chi tiết phương án sáp nhập Hải Phòng với Hải Dương

UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Hải Dương vừa đề xuất Bộ Nội vụ về đề án hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh để thẩm định, trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo phương án hợp nhất, tên gọi mới của hai địa phương này là TP Hải Phòng, đặt Trung tâm Hành chính - Chính trị tại KĐT mới Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên.

Đề án đã chỉ ra nhiều điều kiện thuận lợi khi hợp nhất giữa hai địa phương. Về địa lý, Hải Phòng và Hải Dương đều nằm ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, có địa hình chủ yếu đồng bằng thấp, bằng phẳng, thuận lợi phát triển công nghiệp, nông nghiệp và giao thông.

Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi như: quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nối liền hai tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển sau sắp xếp. Hải Phòng còn có Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống đường sắt kết nối hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Về lịch sử, văn hóa, cả hai địa phương đều có nền văn hóa dân gian phong phú, đặc biệt là hệ thống hát chèo, ca trù và hát trống quân, phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Cơ cấu kinh tế có nét tương đồng, với tỷ lệ ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt hơn 74%, đều là các địa bàn công nghiệp trọng điểm.

Hải Phòng là trung tâm sản xuất công nghiệp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tiếp trong 10 năm, cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm 53% GRDP, thu hút nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, ô tô, thiết bị điện.

Hải Phòng còn là cửa ngõ xuất nhập khẩu chính phía Bắc với cụm cảng biển nước sâu Lạch Huyện, cảng Hải Phòng cùng hệ thống kho bãi, logistics quy mô quốc tế. Hiện nay, phần lớn hàng hóa sản xuất tại Hải Dương và khoảng 80% nông sản Hải Dương được xuất khẩu qua cảng Hải Phòng.

Cả hai địa phương đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Trong đó, năm 2030 định hướng Hải Phòng trở thành cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu châu Á.

Đến năm 2030, định hướng Hải Dương sẽ đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2050, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề án cũng lựa chọn Trung tâm Hành chính - Chính trị tại KĐT Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên. Khu vực này có vị trí trung gian giữa Hải Phòng với Hải Dương, tận dụng tối đa hạ tầng hiện đại và các khu công nghiệp lớn.

Khu vực này có hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối toàn bộ thành phố mới, như: cao tốc Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng kết nối với Thủ đô Hà Nội và các vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc; cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái mở ra cơ hội phát triển kinh tế và liên kết với khu vực biên giới.

Quốc lộ 10 và quốc lộ 5 có vai trò trục giao thông quan trọng, giúp trung tâm hành chính mới dễ dàng điều phối, quản lý trên toàn địa bàn.

Không chỉ vậy, Thủy Nguyên còn nằm gần sân bay Cát Bi và hệ thống cảng biển Hải Phòng, giúp nâng cao khả năng kết nối với các địa phương trong nước và quốc tế.

Thủy Nguyên có hạ tầng đô thị hiện đại, đã có sẵn các khu đô thị mới và trung tâm hành chính mới, đảm bảo hiệu quả công tác, chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công chức và người dân.

Quỹ đất rộng, có khả năng mở rộng không gian đô thị mới mà không gây áp lực lên không gian đô thị hiện hữu. Mô hình đô thị thông minh giúp tạo ra một trung tâm hành chính theo hướng hiện đại, khoa học và hiệu quả.

Vị trí trung tâm hành chính mới gần các khu công nghiệp lớn, dễ dàng tiếp cận các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm. So với các khu vực khác trong thành phố (mới), Thủy Nguyên có lợi thế lớn về hạ tầng và khả năng quy hoạch, đảm bảo một trung tâm hành chính có tính đồng bộ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển ít nhất trong 50 năm tới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.