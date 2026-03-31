Hồi kết buồn của đế chế tai nghe Sennheiser

Sonova thông báo sẽ thoái vốn khỏi mảng âm thanh tiêu dùng của Sennheiser chỉ 4 năm sau khi mua lại với giá 200 triệu euro, đẩy thương hiệu này sâu vào khủng hoảng.

Sonova rao bán Sennheiser do không phù hợp chiến lược kinh doanh. Ảnh: Bloomberg.

Sonova, tập đoàn thiết bị trợ thính Thụy Sĩ vừa thông báo sẽ bán mảng âm thanh tiêu dùng đang vận hành dưới thương hiệu Sennheiser. Quyết định được công bố trong báo cáo tài chính năm 2025/26, khi Sonova xếp bộ phận này vào danh mục "discontinued operations", thuật ngữ ám chỉ đang chuẩn bị thoái vốn, không phải đóng cửa.

Sản phẩm Sennheiser vẫn được bán bình thường. Các dòng HD 800 S, Momentum, IE vẫn hiện diện trên thị trường. Song, tương lai của thương hiệu 80 năm tuổi này vẫn nằm chưa rõ ràng.

Eric Bernard, CEO Sonova mô tả quyết định bán là một phần trong chiến lược tập trung lại vào mảng cốt lõi, bao gồm máy trợ thính và cấy ốc tai. Mảng âm thanh tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 6% tổng doanh thu Sonova và liên tục thu hẹp, với doanh thu giảm khoảng 8% kể từ năm 2023.

Lý do thất bại của Sonova khi vận hành Sennheiser được chỉ ra rõ ràng. Trong đó, 2 mảng kinh doanh này không tương thích với nhau. Tập đoàn Thuỵ Sĩ quen với chu kỳ sản phẩm dài, biên lợi nhuận cao và khách hàng bị ràng buộc qua hệ thống y tế. Ngược lại, mảng âm thanh tiêu dùng đang cạnh tranh khốc liệt với Sony, Apple, Bose, trong khi chu kỳ sản phẩm ngắn và người tiêu dùng không có thói quen trung thành với thương hiệu.

"Kênh phân phối, nhu cầu và vòng đời phát triển sản phẩm trong lĩnh vực âm thanh tiêu dùng hoàn toàn không tương thích với mảng kinh doanh chăm sóc thính giác của chúng tôi", Sonova thừa nhận trong tuyên bố chính thức.

RBC Capital Markets dự báo Sonova sẽ phải "cắt lỗ" khi rao bán thương hiệu Sennheiser. Công ty cũng bị chỉ trích vì chiến lược giảm giá để giữ doanh số, làm xói mòn định vị cao cấp vốn là lý do khiến Sennheiser đáng mua ngay từ đầu.

Thương vụ này còn phức tạp hơn thông thường vì vấn đề bản quyền thương hiệu. Sonova sở hữu giấy phép vĩnh viễn sử dụng tên Sennheiser, được cấp khi thương vụ hoàn tất vào năm 2022.

Tương lai Sennheiser phụ thuộc hoàn toàn vào bên mua. Nếu một công ty âm thanh chuyên nghiệp mua lại, thương hiệu có thể được phục hồi đúng hướng. Ngược lại, họ có thể bị gộp vào hệ sinh thái sản phẩm rộng hơn và mất bản sắc riêng nếu rơi vào tay các tập đoàn lớn. Đáng lo nhất là kịch bản quỹ đầu tư tài chính mua lại, khi họ thường cắt giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận ngắn hạn thay vì đầu tư dài hạn cho sản phẩm.

Sennheiser không phải trường hợp duy nhất. Ngành âm thanh đang trải qua giai đoạn tái cơ cấu lớn. Trong hơn nửa năm qua, ít nhất 6 thương hiệu tai nghe và thiết bị âm thanh danh tiếng đã đổi chủ hoặc đóng cửa, trong đó có Native Instruments phá sản vào tháng 1/2026 và Focal-Naim bị tập đoàn Barco mua lại.