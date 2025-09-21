Sự tiến hóa của tai nghe thể thao

|
Trong thời kỳ đầu của tai nghe không dây, các loại vòng đeo neck-band (qua cổ) được xem là kiểu dáng phổ biến nhất, đặc biệt với tác vụ luyện tập thể thao. Thiết kế đảm bảo nhiều không gian cho linh kiện, đủ thoải mái nhưng khó thất lạc. Tuy nhiên, dạng thức này dần bị thay thế bởi các loại true-wireless, gọn và không còn dây nối.
|
Tuy nhiên, các tai nghe kiểu AirPods cũng không phải giải pháp tốt nhất cho nhu cầu nói trên. Chúng nhẹ, đeo thoải mái, di động cao nhưng không an toàn cho luyện tập nặng. Thiết kế đó dễ rơi và khó tìm lại một khi đã thất lạc. Những năm gần đây, open-ear được nhiều hãng theo đuổi để phục vụ nhóm khách hàng cần tai nghe vận động. Mẫu JBL Sense Lite là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc 2 triệu đồng, dễ tiếp cận cho người dùng tiếp cận công nghệ mới.
Giải pháp hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào tai trong, gắn chặt nhờ cách móc vào vành. Trọng lượng phân bổ trên phần diện tích da lớn hơn, tránh việc đau, khó chịu khi đeo lâu. Mặt khác, phương pháp này cũng hạn chế việc rơi mất khi hoạt động ở các phương xoay ngang, dọc hay lắc đầu.
|
Kích thước lớn hơn hẳn các sản phẩm in-ear truyền thống. Tuy nhiên, JBL Sense Lite tương đối nhẹ. Kết hợp với thiết kế mở, giải pháp giúp cải thiện nhiều trải nghiệm đeo.
|
Có giá mềm, tai nghe vẫn được chế tạo ở phần màng loa đục lỗ cao cấp. Trên tai còn có ký hiệu R-L phân biệt phải - trái rõ ràng, dễ nhận biết. Chất nhựa nhám của sản phẩm hạn chế bám mồ hôi hay lộ vết xước dăm như kiểu bóng của AirPods. Tuy nhiên, những vết bẩn lớn một khi đã bám sẽ khó vệ sinh mà không làm tổn hại đến lớp phủ trên bề mặt.
|
Thiết kế open-ear không có ống dẫn âm vào vòm tai. Tuy nhiên, nhà sản xuất trang bị thêm chức năng định vị màng loa để điều hướng, tránh lọt tiếng ra ngoài và giảm chất lượng. Về trải nghiệm nghe, sản phẩm của JBL tương đương các tai nghe in-ear trong cùng tầm giá, nổi bật với dải bass dày và ấn tượng hơn phần còn lại.
|
Sản phẩm có hộp lớn, không dễ để bỏ túi như các dòng tai nghe không dây true-wireless khác. Đây là giới hạn của giải pháp open-ear, khi hầu hết thiết bị kiểu này đều cần hộp to hơn. JBL dùng vỏ nhựa nhám cho cả linh kiện này với bản lề mềm, có giảm chấn khi đóng mở, ít phát ra âm thanh gây khó chịu.
|
Sản phẩm có pin liên tục khoảng 8h nghe ở âm lượng 70%. Hộp sạc cung cấp thêm khoảng 24h nữa. Đây là mức phổ thông trong ngành. So về công nghệ, tai nghe dạng mở không có chức năng chống ồn. Đây là chức năng người dùng hi sinh để đổi lấy thiết bị đa dụng hơn.
|
Sản phẩm có bluetooth chuẩn 5.4 đời mới, hỗ trợ fastpair trên Android và máy tính Windows. Nó cũng có phần mềm hỗ trợ trên di động nhưng các chức năng có thể tùy chỉnh ở mức cơ bản.
|
Với giá 2,6 triệu đồng, khá mềm khi đặt cạnh các lựa chọn open-ear từ thương hiệu lớn, đây là sản phẩm phù hợp cho nhu cầu luyện tập và nhóm khách hàng thường di chuyển, vận động mạnh. Đổi lại, nó thiếu vắng các chức năng chống ồn thời thượng do giới hạn của kiểu thiết kế open-ear.
