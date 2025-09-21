Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Gadget

Sự tiến hóa của tai nghe thể thao

  • Chủ nhật, 21/9/2025 18:08 (GMT+7)
  • 18:08 21/9/2025

Từ neck-band (đeo cổ), kiểu open-ear đang nổi lên là giải pháp phù hợp cho nhu cầu nghe của người thường xuyên vận động.

tai nghe the thao anh 1

Trong thời kỳ đầu của tai nghe không dây, các loại vòng đeo neck-band (qua cổ) được xem là kiểu dáng phổ biến nhất, đặc biệt với tác vụ luyện tập thể thao. Thiết kế đảm bảo nhiều không gian cho linh kiện, đủ thoải mái nhưng khó thất lạc. Tuy nhiên, dạng thức này dần bị thay thế bởi các loại true-wireless, gọn và không còn dây nối.

tai nghe the thao anh 2

Tuy nhiên, các tai nghe kiểu AirPods cũng không phải giải pháp tốt nhất cho nhu cầu nói trên. Chúng nhẹ, đeo thoải mái, di động cao nhưng không an toàn cho luyện tập nặng. Thiết kế đó dễ rơi và khó tìm lại một khi đã thất lạc. Những năm gần đây, open-ear được nhiều hãng theo đuổi để phục vụ nhóm khách hàng cần tai nghe vận động. Mẫu JBL Sense Lite là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc 2 triệu đồng, dễ tiếp cận cho người dùng tiếp cận công nghệ mới.

tai nghe the thao anh 3tai nghe the thao anh 4tai nghe the thao anh 5tai nghe the thao anh 6

Giải pháp hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào tai trong, gắn chặt nhờ cách móc vào vành. Trọng lượng phân bổ trên phần diện tích da lớn hơn, tránh việc đau, khó chịu khi đeo lâu. Mặt khác, phương pháp này cũng hạn chế việc rơi mất khi hoạt động ở các phương xoay ngang, dọc hay lắc đầu.

tai nghe the thao anh 7

Kích thước lớn hơn hẳn các sản phẩm in-ear truyền thống. Tuy nhiên, JBL Sense Lite tương đối nhẹ. Kết hợp với thiết kế mở, giải pháp giúp cải thiện nhiều trải nghiệm đeo.
tai nghe the thao anh 8

Có giá mềm, tai nghe vẫn được chế tạo ở phần màng loa đục lỗ cao cấp. Trên tai còn có ký hiệu R-L phân biệt phải - trái rõ ràng, dễ nhận biết. Chất nhựa nhám của sản phẩm hạn chế bám mồ hôi hay lộ vết xước dăm như kiểu bóng của AirPods. Tuy nhiên, những vết bẩn lớn một khi đã bám sẽ khó vệ sinh mà không làm tổn hại đến lớp phủ trên bề mặt.

tai nghe the thao anh 9

Thiết kế open-ear không có ống dẫn âm vào vòm tai. Tuy nhiên, nhà sản xuất trang bị thêm chức năng định vị màng loa để điều hướng, tránh lọt tiếng ra ngoài và giảm chất lượng. Về trải nghiệm nghe, sản phẩm của JBL tương đương các tai nghe in-ear trong cùng tầm giá, nổi bật với dải bass dày và ấn tượng hơn phần còn lại.
tai nghe the thao anh 10

Sản phẩm có hộp lớn, không dễ để bỏ túi như các dòng tai nghe không dây true-wireless khác. Đây là giới hạn của giải pháp open-ear, khi hầu hết thiết bị kiểu này đều cần hộp to hơn. JBL dùng vỏ nhựa nhám cho cả linh kiện này với bản lề mềm, có giảm chấn khi đóng mở, ít phát ra âm thanh gây khó chịu.
tai nghe the thao anh 11

Sản phẩm có pin liên tục khoảng 8h nghe ở âm lượng 70%. Hộp sạc cung cấp thêm khoảng 24h nữa. Đây là mức phổ thông trong ngành. So về công nghệ, tai nghe dạng mở không có chức năng chống ồn. Đây là chức năng người dùng hi sinh để đổi lấy thiết bị đa dụng hơn.
tai nghe the thao anh 12

Sản phẩm có bluetooth chuẩn 5.4 đời mới, hỗ trợ fastpair trên Android và máy tính Windows. Nó cũng có phần mềm hỗ trợ trên di động nhưng các chức năng có thể tùy chỉnh ở mức cơ bản.
tai nghe the thao anh 13

Với giá 2,6 triệu đồng, khá mềm khi đặt cạnh các lựa chọn open-ear từ thương hiệu lớn, đây là sản phẩm phù hợp cho nhu cầu luyện tập và nhóm khách hàng thường di chuyển, vận động mạnh. Đổi lại, nó thiếu vắng các chức năng chống ồn thời thượng do giới hạn của kiểu thiết kế open-ear.

Những câu chuyện ít được biết về tỷ phú công nghệ

Tủ sách Công nghệ đem đến cho độc giả những cuốn sách hay nhất, đúc kết hàng trăm giờ chia sẻ của Steve Jobs, Elon Musk và những người liên quan. Chúng chứa đựng những câu chuyện công nghệ thú vị, ít khi được bật mí.

iPhone Air mỏng kỷ lục liệu có sửa được không?

Dù mang thiết kế mỏng kỷ lục, iPhone Air được đánh giá vẫn có thể sửa chữa dễ dàng nhờ cách Apple tối ưu vị trí linh kiện bên trong.

16:45 21/9/2025

Người Việt chi hàng nghìn tỷ cho iPhone 17

Dòng điện thoại chủ lực của Apple đem lại doanh thu lớn cho đại lý, nhà sản xuất. Số tiền Táo khuyết thu được tương đương hãng điện thoại cỡ trung bán một năm ở Việt Nam.

13:37 21/9/2025

iPhone 17 dễ trầy?

Trong ngày lên kệ đầu tiên, nhiều người phát hiện mặt lưng iPhone 17 Pro màu xanh bị trầy dù chỉ mới trưng bày vài tiếng.

10:25 21/9/2025

Hùng Phi

tai nghe thể thao tai nghe jbl sense lite tai nghe thể dục

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý