Sự tiến hóa của tai nghe thể thao

Tuy nhiên, các tai nghe kiểu AirPods cũng không phải giải pháp tốt nhất cho nhu cầu nói trên. Chúng nhẹ, đeo thoải mái, di động cao nhưng không an toàn cho luyện tập nặng. Thiết kế đó dễ rơi và khó tìm lại một khi đã thất lạc. Những năm gần đây, open-ear được nhiều hãng theo đuổi để phục vụ nhóm khách hàng cần tai nghe vận động. Mẫu JBL Sense Lite là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc 2 triệu đồng, dễ tiếp cận cho người dùng tiếp cận công nghệ mới.