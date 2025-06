De Bruyne có bến đỗ mới

Kevin De Bruyne hoàn tất mọi thỏa thuận gia nhập Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

De Bruyne trở thành tân binh của Napoli hè này.

Napoli vừa tạo nên cú nổ lớn trên thị trường chuyển nhượng hè khi chiêu mộ thành công siêu sao người Bỉ, Kevin De Bruyne. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

De Bruyne sẽ sớm đến Italy để kiểm tra y tế trước khi ra mắt Napoli. Ngôi sao 33 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội bóng thành Naples. Anh sẽ nhận mức lương khoảng 5,5 triệu euro mỗi mùa, cùng với khoản tiền lót tay lên tới 10 triệu euro.

Sau những năm tháng huy hoàng tại Man City, De Bruyne quyết định bước sang chương mới trong sự nghiệp và chọn Napoli làm bến đỗ tiếp theo. De Bruyne mang lại đẳng cấp và kinh nghiệm, cũng như giúp thầy trò HLV Antonio Conte hướng tới việc chinh phục châu Âu.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất của Napoli thời điểm này. Đội bóng miền Nam Italy cũng chuẩn bị thêm nhiều thương vụ chất lượng khác nhằm nâng cấp đội hình và củng cố tham vọng làm nên chuyện ở đấu trường châu lục.

Tại Serie A, De Bruyne sẽ sát cánh cùng nhiều cầu thủ từng chơi ở Premier League như Scott McTominay, Billy Gilmour và đặc biệt là người đồng đội thân thiết Romelu Lukaku. HLV Conte đánh giá cao tài năng của De Bruyne và xem anh là mảnh ghép quan trọng.