Đẩy mạnh thông tin chính sách, pháp luật tới bạn đọc

Ngày 15/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp (NXB) về kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2026.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhà xuất bản (NXB) đã hoàn thành biên tập 28 đầu sách với tổng số 12.279 trang chuẩn, trong đó bao gồm 21 xuất bản phẩm liên kết, 5 xuất bản phẩm tự in. Các bản thảo được biên tập bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy trình xuất bản. 100% xuất bản phẩm bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức, không có sai sót về mặt tư tưởng, chính trị và không có xuất bản phẩm nào bị đình chỉ thu hồi phát hành.

NXB đã ký quyết định xuất bản cho 79 xuất bản phẩm, trong đó tổng số bản in của xuất bản phẩm tự in là 7.427.080 (khoảng 7,4 triệu) bản in. Về công tác xuất bản giáo trình, NXB đã hoàn thành việc đấu thầu 22 giáo trình của Trường Đại học Luật Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành xuất bản 10/22 cuốn theo tiến độ thầu, phục vụ công tác giảng dạy của Trường và nhu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên; đối với gói thầu 21 cuốn giáo trình của Học viện Tư pháp, đã hoàn thành xuất bản 19/21 cuốn.

Giám đốc kiêm Tổng biên tập Trần Mạnh Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

NXB đang triển khai xây dựng bộ hồ sơ sách Nhà nước đặt hàng năm 2027 gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoàn thiện hồ sơ và đang đưa vào quy trình xuất bản các sách Lý luận chính trị năm 2026 và lựa chọn danh mục sách tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX.

Bên cạnh đó, NXB cũng chú trọng triển khai truyền thông chính sách, pháp luật, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, cùng các hoạt động xây dựng pháp luật và công tác pháp chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, qua đó lồng ghép giới thiệu các xuất bản phẩm của đơn vị đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo luật, các Phòng/Văn phòng công chức cũng như bạn đọc trên cả nước.

Trong công tác phát hành, NXB tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng đối tượng khách hàng mới. Đồng thời NXB đã tăng cường ứng dụng AI trong hoạt động truyền thông thông qua việc triển khai thử nghiệm các hình thức truyền thông số như video AI và các nội dung tương tác trên nền tảng số.

Sau khi lắng nghe một số ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả NXB đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Thứ trưởng đánh giá cao việc NXB giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, kiểm duyệt, bảo đảm chất lượng nội dung các ấn phẩm.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng yêu cầu cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết trong đơn vị; quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động xuất bản trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng đề nghị NXB chủ động nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển dài hạn, từng bước đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả khai thác các dịch vụ xuất bản. Trong đó, cần xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của ngành xuất bản.

Thứ trưởng lưu ý NXB cần quan tâm phát triển các sản phẩm xuất bản điện tử, nghiên cứu cơ chế khai thác, cung cấp và phổ biến sách điện tử phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, chủ động tìm kiếm các giải pháp phát triển nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, từng bước giảm sự phụ thuộc vào phương thức xuất bản truyền thống.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định và xét duyệt bản thảo, tăng cường trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn trong việc kiểm soát chất lượng nội dung xuất bản phẩm. Đối với những ấn phẩm có nội dung đặc thù, nhạy cảm, cần thực hiện thẩm định chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tính chính xác, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót trong quá trình xuất bản.

Thứ trưởng đề nghị NXB tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 bảo đảm sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao.