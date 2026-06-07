Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Pháp luật về thế chấp bất động sản - Thực trạng và định hướng hoàn thiện".

Trong nền kinh tế thị trường, vốn hóa bất động sản thông qua thế chấp đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các dòng lưu tăng trưởng. Vì vậy, để tăng cường khả năng và tốc độ vốn hóa bất động sản, từ đó nâng cao cơ hội tiếp cận tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, một trong những vấn đề thực tiễn đặt ra là cần phát huy vai trò và vị thế của thế chấp bất động sản trong chuỗi cung ứng vốn.

Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Pháp luật về thế chấp bất động sản - Thực trạng và định hướng hoàn thiện"

Ở Việt Nam, thế chấp bất động sản là biện pháp bảo đảm được sử dụng phổ biến trong hoạt động tài trợ vốn có bảo đảm. Khuôn khổ pháp luật về thế chấp bất động sản vì thế cũng đã được quan tâm hoàn thiện.

Bên cạnh đó, bối cảnh phát triển và diễn biến mới của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện của nền kinh tế đã đặt ra những thách thức mới đối với khung pháp luật về thế chấp bất động sản và nhu cầu điều chỉnh pháp luật mới đối với quan hệ thế chấp này để bảo đảm sự thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Nhằm góp phần nhận diện rõ hơn về thế chấp bất động sản từ góc nhìn đa diện: lý luận, pháp lý, thực tiễn và các hàm ý chính sách mới cho Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Pháp luật về thế chấp bất động sản - Thực trạng và định hướng hoàn thiện" của TS. Nguyễn Quang Hương Trà.