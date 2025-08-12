David Beckham và Brooklyn không thể cứu vãn

David và Victoria buồn bã khi Brooklyn không mời bất kỳ thành viên nào tới buổi lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Động thái này khiến gia đình nổi tiếng lo ngại đánh mất cậu cả.

Theo Daily Mail, David và Victoria lo rằng con trai cả cắt đứt mối quan hệ với gia đình khi không mời bất kỳ người thân nào đến dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Hôm 2/8, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức sự kiện này tại quận Westchester trước mặt gia đình Peltz mà hoàn toàn không có gia đình Beckham. Tỷ phú Nelson Peltz đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ.

Vợ chồng Brooklyn Beckham tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân mà không có gia đình Beckham. Ảnh: @brooklynpeltzbeckham.

Đáng nói, David và Victoria cùng Romeo, Cruz, Harper được cho là chỉ biết về buổi lễ này sau khi đọc thông tin trên một website tại Mỹ. Việc Brooklyn không mời các thành viên tới dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân gióng lên hồi chuông cuối cùng trước khi chẳng thế cứu vãn.

"Đây là cú tát cuối cùng vào David và Victoria. Việc Nelson đóng vai trò quan trọng như vậy trong buổi lễ khiến David rất đau lòng. Không một thành viên nào trong gia đình hơn 30 người biết về buổi lễ hoặc được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất đau buồn bởi anh vốn gần gũi với họ", nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun.

Người này nói thêm: "Cảm giác thật tàn nhẫn và cay độc. Đây không còn là trò đùa nữa. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Gia đình này nhận ra đã mất đi cậu con trai quý giá, không thể cứu vãn nữa. Giờ họ đang thắc mắc tại sao anh ấy muốn giữ họ Beckham, liệu anh ấy chuyển sang họ Peltz không. Liệu ngày 2/8/2025 có phải là ngày Brooklyn chính thức tuyên bố mình không còn là thành viên của gia đình Beckham nữa không".

Trong khi đó, Brooklyn Beckham hạnh phúc chia sẻ với People: "Chúng tôi chỉ muốn có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, một kỷ niệm thật dễ thương. Thành thật mà nói, tôi có thể làm mới lời thề nguyện với cô ấy mỗi ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà một người có thể làm là tìm được người mà họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Điều đó chắc chắn định hình nên con người bạn".

Tháng 4/2022, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh, song đó cũng là lúc mối quan hệ giữa cặp sao với bố mẹ chồng trở nên xấu đi. Kể từ đám cưới, hai bên gia đình chưa từng tái ngộ và Nicola Peltz hiếm khi chụp ảnh cùng nhà Beckham.