Đau vùng kín âm ỉ, người đàn ông Campuchia sang Việt Nam tìm lý do

Sau gần một năm chịu đựng đau âm ỉ vùng tinh hoàn, người đàn ông 50 tuổi bất ngờ khi được chẩn đoán mắc lao mào tinh hoàn - một bệnh lý hiếm gặp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông 50 tuổi, quốc tịch Campuchia, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, sau thời gian dài bị đau âm ỉ hai bên tinh hoàn, kèm theo tiểu gắt. Trước đó, bệnh nhân từng đi khám nhưng tự ý ngưng điều trị vì nghĩ bệnh nhẹ.

Thời gian sau, vùng bìu sưng to hơn, xuất hiện khối cứng khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Khi đến bệnh viện kiểm tra lại, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu phát hiện nhiều khối u ở cả hai bên mào tinh hoàn. Cụ thể, bên trái có ba khối kích thước khoảng 0,5-1 cm, trong khi bên phải có hai khối, trong đó một khối lớn khoảng 2x3 cm.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình bóc tách, ê-kíp ghi nhận bên trong các khối u có chất dạng bã đậu màu vàng nhạt. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là lao mào tinh hoàn, một bệnh lý hiếm gặp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kết hợp thuốc kháng lao theo phác đồ tấn công. Sau 7 ngày, tình trạng ổn định, người bệnh được xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi.

Lao mào tinh hoàn là tình trạng nhiễm trùng ở mào tinh hoàn (cấu trúc ống cuộn mặt sau tinh hoàn) do vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) gây ra. Bác sĩ chuyên khoa I Lê Nguyễn Phú, khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết lao hệ sinh dục nam không phổ biến nhưng vẫn có thể gặp, thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi lao động. Trong đó, mào tinh hoàn là vị trí dễ bị ảnh hưởng nhất. Bệnh có thể xuất phát từ ổ lao tiềm ẩn hoặc lây qua đường máu, bạch huyết, thậm chí đi ngược dòng từ đường tiết niệu.

Theo bác sĩ Phú, triệu chứng của bệnh thường không rầm rộ, người bệnh chỉ thấy sưng bìu, đau nhẹ kéo dài, đôi khi kèm tràn dịch hoặc dày da bìu. Do đó, nhiều trường hợp dễ nhầm với viêm thông thường và điều trị không dứt điểm.

Nếu không được điều trị kịp thời, các tổn thương viêm mạn tính có thể gây xơ hẹp, tắc nghẽn ống dẫn tinh. Khi bệnh tiến triển, các u hạt hoại tử có thể lan rộng, gây loét da bìu, hình thành đường rò và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản.

Điều trị lao mào tinh hoàn gồm nội khoa với phác đồ kháng lao kéo dài 6 tháng (2 tháng tấn công, 4 tháng duy trì) và can thiệp phẫu thuật trong các trường hợp nặng hoặc không đáp ứng điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát, đặc biệt trong năm đầu sau điều trị.

Bác sĩ Phú khuyến cáo khi tình trạng viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn tái phát nhiều lần, dùng kháng sinh không hiệu quả, người bệnh cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác, tránh biến chứng đáng tiếc.