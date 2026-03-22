5 biện pháp tự nhiên loại bỏ mùi mồ hôi nách

Mùi hôi nách thường tăng vào mùa hè do mồ hôi và vi khuẩn phát triển mạnh. Một số biện pháp tự nhiên, dễ áp dụng tại nhà có thể hỗ trợ kiểm soát mùi hiệu quả, an toàn nếu dùng đúng cách.

Mùi hôi nách là tình trạng phổ biến, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Nguyên nhân chính không phải do mồ hôi tự thân có mùi, mà do vi khuẩn trên da phân hủy các thành phần trong mồ hôi, tạo ra hợp chất gây mùi.

Cơ thể có hai loại tuyến mồ hôi chính: Tuyến eccrine (phân bố toàn thân) và tuyến apocrine (tập trung ở nách, bẹn). Tuyến apocrine tiết ra dịch giàu protein và lipid – môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, từ đó gây mùi khó chịu.

Một số yếu tố làm tình trạng hôi nách nặng hơn gồm:

Thời tiết nóng, độ ẩm cao.

Vệ sinh cá nhân chưa phù hợp.

Mặc quần áo chật, bí.

Chế độ ăn nhiều gia vị nặng mùi.

Căng thẳng, thay đổi nội tiết...

Biện pháp tự nhiên giảm hôi nách

Trong trường hợp nhẹ, bạn có thể áp dụng các biện pháp tự nhiên để hỗ trợ kiểm soát mùi:

Nước cốt chanh và bột nở hỗ trợ kháng khuẩn, giảm mùi

Chanh chứa axit citric có tính kháng khuẩn nhẹ, giúp giảm số lượng vi khuẩn gây mùi trên da. Bột nở (baking soda) có khả năng trung hòa mùi và hút ẩm.

Cách thực hiện: Trộn 1 thìa cà phê bột nở với một ít nước cốt chanh; thoa lên vùng nách sạch trong 10–15 phút; rửa lại bằng nước sạch, lau khô

Lưu ý: Không dùng trên da đang bị trầy xước hoặc kích ứng, nếu có cảm giác rát, nên ngừng sử dụng.

Phèn chua giảm vi khuẩn gây mùi

Phèn chua (alum) là hợp chất có tính sát khuẩn nhẹ, thường được sử dụng trong dân gian để giảm mùi cơ thể.

Cách thực hiện: Sau khi tắm, dùng một miếng phèn chua chà nhẹ lên vùng nách; có thể dùng phèn chua đã rang, tán bột để tăng hiệu quả hút ẩm.

Tác dụng: Giảm vi khuẩn gây mùi, hạn chế tiết mồ hôi ở mức nhẹ.

Lưu ý: Không nên lạm dụng nhiều lần trong ngày để tránh khô da.

Giấm táo cân bằng pH da

Giấm táo có tính axit nhẹ, giúp cân bằng độ pH của da, từ đó hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi.

Cách thực hiện: Dùng bông gòn thấm giấm táo, thoa nhẹ lên vùng nách; để khô tự nhiên, không cần rửa lại ngay; có thể pha loãng nếu da nhạy cảm.

Tác dụng: Làm sạch da, hỗ trợ giảm mùi và cải thiện tình trạng thâm nhẹ.

Nước ép khoai tây hỗ trợ giảm mồ hôi và làm sáng da

Khoai tây chứa enzyme và một số hợp chất có khả năng làm dịu da, hỗ trợ giảm tiết mồ hôi nhẹ.

Cách thực hiện: Bào nhỏ khoai tây, ép lấy nước; thoa lên vùng nách trong 10–15 phút; rửa sạch bằng nước.

Tác dụng: Hỗ trợ giảm mùi, có thể giúp cải thiện tình trạng thâm da mức độ nhẹ.

Lưu ý: Hiệu quả thường chậm, cần duy trì đều đặn.

Dầu dừa dưỡng da và kháng khuẩn nhẹ

Dầu dừa chứa axit lauric – một chất có tính kháng khuẩn, giúp hạn chế vi khuẩn gây mùi.

Cách thực hiện: Sau khi tắm, lấy một lượng nhỏ dầu dừa thoa đều lên vùng nách và massage nhẹ.

Tác dụng: Giữ ẩm da, hỗ trợ giảm mùi, làm mềm và cải thiện bề mặt da.

Lưu ý: Dầu dừa có thể gây bí nếu dùng quá nhiều, cần sử dụng lượng vừa phải.

Những lưu ý quan trọng khi áp dụng biện pháp tự nhiên

Các phương pháp trên phù hợp với trường hợp mùi hôi nách mức độ nhẹ. Tuy nhiên, cần lưu ý:

Không thay thế hoàn toàn các biện pháp y khoa khi cần thiết

Thử trên vùng da nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi

Duy trì vệ sinh cá nhân: tắm rửa hằng ngày, lau khô vùng nách

Mặc quần áo thoáng, thấm hút mồ hôi tốt

Hạn chế thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, rượu bia...

Khi nào cần đi khám?

Nếu đã áp dụng các biện pháp trên nhưng không cải thiện, hoặc có các dấu hiệu sau, bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu:

Mùi hôi nặng, kéo dài.

Mồ hôi tiết nhiều bất thường (tăng tiết mồ hôi).

Da vùng nách bị kích ứng, viêm, nổi mẩn...

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp điều trị như thuốc bôi, thuốc uống hoặc can thiệp chuyên sâu hơn.

Mùi hôi nách là vấn đề thường gặp vào mùa hè, chủ yếu do vi khuẩn phân hủy mồ hôi. Các biện pháp tự nhiên như chanh, phèn chua, giấm táo, khoai tây hay dầu dừa có thể hỗ trợ kiểm soát mùi nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, cần kết hợp vệ sinh cá nhân và theo dõi tình trạng da để đạt hiệu quả lâu dài.