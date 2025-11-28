Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc và Mộ vò Gò Cây Trâm là Bảo vật quốc gia

  • Thứ sáu, 28/11/2025 16:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 28/11, tỉnh An Giang công bố hai hiện vật Óc Eo vừa được Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia, gồm Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc và Mộ vò Gò Cây Trâm.

Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình đưa di sản Óc Eo - Ba Thê hướng tới mục tiêu ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2027.

Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc được phát hiện tại di tích Linh Sơn Bắc trong lớp văn hóa đặc trưng kéo dài nhiều thế kỷ, nơi tích tụ dày đặc dấu tích kiến trúc tôn giáo. Tượng đất nung khắc họa Đức Phật với vòm rắn Naga 5 đầu che phía sau - biểu tượng đặc trưng của mỹ thuật Phật giáo chịu ảnh hưởng Ấn Độ, cho thấy sự giao thoa văn hóa - tôn giáo mạnh mẽ của cư dân Óc Eo cổ.

Dau tuong Phat anh 1

Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc (niên đại thế kỷ I - III sau Công nguyên).

Bảo vật Mộ vò Gò Cây Trâm (thế kỷ IV-V) được phát hiện trong cuộc khai quật cuối năm 2018 - đầu 2019. Tại hố khai quật số 2, chiếc vò gốm dùng làm quan tài được đặt nằm ngửa trong lòng huyệt, miệng đậy bằng nắp hình đĩa. Bên trong, các nhà khảo cổ thu được di cốt trẻ em khoảng 7-8 tuổi. Dựa vào chất liệu, hình dáng và kỹ thuật chế tác, bình gốm và nắp đậy được xác định thuộc giai đoạn Óc Eo sớm (thế kỷ I-III), cung cấp cứ liệu quan trọng về nghi thức mai táng và đời sống xã hội cư dân Phù Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhiên - Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, khẳng định việc hai hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia “không chỉ làm nổi bật giá trị lịch sử văn hóa của Óc Eo - Ba Thê, mà còn tạo động lực để An Giang nâng tầm di sản trong dòng chảy văn hóa Việt Nam và hướng ra thế giới”.

Dau tuong Phat anh 2

Mộ vò Gò Cây Trâm (niên đại thế kỷ IV-V sau Công nguyên).

Văn hóa Óc Eo được nhận diện từ năm 1944, là nền văn hóa khảo cổ rực rỡ, hình thành từ thế kỷ I đến VII sau Công nguyên, gắn với vương quốc Phù Nam, trung tâm quyền lực lớn ở Đông Nam Á cổ đại. Hệ thống di tích, di vật tại Óc Eo - Ba Thê phong phú, phản ánh nền văn minh phát triển, giàu giao thương và hội nhập.

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê có diện tích hơn 433 ha, tập trung hàng loạt kiến trúc, di chỉ cư trú, tín ngưỡng và sản xuất, minh chứng cho vai trò của vùng đất này trong mạng lưới thương cảng quốc tế. Năm 2012, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; đến năm 2022, được UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến Di sản văn hóa thế giới.

An Giang đang phối hợp các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu đưa Óc Eo - Ba Thê chính thức trở thành Di sản văn hóa thế giới vào năm 2027.

Dau tuong Phat anh 3

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo nhận Quyết định công nhận Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc và Mộ vò Gò Cây Trâm là hai Bảo vật quốc gia.

Bảo tồn di sản trong không gian số

Chuyển đổi số đang tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong cách thức gìn giữ và lan tỏa di sản, ứng dụng công nghệ để gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và đưa chúng đến gần hơn với công chúng hiện đại.

19 giờ trước

Đặt mục tiêu Địa đạo Củ Chi thành Di sản thế giới do UNESCO công nhận

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho biết đưa Địa đạo Củ Chi trở thành di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM.

09:40 24/11/2025

TP.HCM bàn cách bảo tồn, phát triển gần 550 công trình di sản

Hơn 40 tham luận sẽ được trình bày tại Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành ngày 24/11, với các nội dung xoay quanh bảo tồn, chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế di sản.

19:28 20/11/2025

Nhật Huy/Tiền Phong

