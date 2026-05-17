Dấu hiệu cơ thể đang thiếu kẽm

Thiếu kẽm thường diễn ra âm thầm với những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường.

Kẽm là vi chất quan trọng giúp trẻ phát triển, tăng cường miễn dịch và ăn ngon miệng hơn. Khi thiếu kẽm, trẻ có thể bị ảnh hưởng tăng trưởng. Tuy nhiên, các dấu hiệu ban đầu này thường khá âm thầm, dễ bị nhầm với những vấn đề sức khỏe thông thường.

Trẻ thiếu kẽm thường có dấu hiệu mệt mỏi, hay cáu gắt. Ảnh: Freepik.

Biếng ăn

Biếng ăn là một trong những dấu hiệu thường gặp nhất ở trẻ thiếu kẽm, theo Healthline. Vi chất này tham gia vào hoạt động của vị giác và khứu giác, nên khi cơ thể thiếu kẽm, trẻ có thể cảm thấy ăn không ngon miệng, nhanh chán thức ăn hoặc mất hứng thú với bữa ăn.

Nhiều phụ huynh nhận thấy con chỉ ăn vài muỗng rồi ngậm, phải dỗ rất lâu hoặc liên tục đổi món nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Một số trẻ còn có xu hướng thích ăn đồ đậm vị như đồ chiên, snack hoặc thực phẩm chế biến sẵn hơn bữa ăn thông thường. Nếu biếng ăn kéo dài, trẻ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn thiếu chất, chậm tăng trưởng và suy giảm miễn dịch.

Chậm tăng cân, thấp bé

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và phát triển cơ thể. Khi thiếu vi chất này, trẻ có thể tăng cân chậm, chiều cao phát triển kém hơn kỳ vọng dù vẫn ăn uống tương đối đầy đủ. Một số trẻ không quá gầy nhưng nhiều tháng liền gần như không tăng cân hoặc chỉ số chiều cao đứng yên.

Điều này thường dễ bị nhầm với cơ địa nhỏ người nên bị bỏ qua trong thời gian dài. Ngoài ra, thiếu kẽm còn ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng và khả năng tổng hợp protein của cơ thể. Nếu không được phát hiện sớm, tình trạng này có thể tác động đến giai đoạn phát triển vàng của trẻ.

Hay ốm vặt

Trẻ thiếu kẽm thường có hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến cơ thể dễ bị virus và vi khuẩn tấn công, theo WebMD. Nhiều phụ huynh sẽ gặp tình trạng con vừa khỏi bệnh lại bệnh tiếp, đặc biệt là các vấn đề như viêm họng, ho kéo dài hoặc tiêu chảy tái đi tái lại.

Kẽm là vi chất tham gia vào hoạt động của tế bào miễn dịch và quá trình chống viêm tự nhiên của cơ thể. Khi lượng kẽm không đủ, khả năng phục hồi sau bệnh của trẻ cũng chậm hơn bình thường.

Dễ rụng tóc

Không ít trẻ thiếu kẽm xuất hiện các biểu hiện ngoài da nhưng dễ bị nhầm với dị ứng hoặc thời tiết, theo Medical News Today. Phụ huynh có thể thấy tóc trẻ thưa hơn, dễ gãy rụng hoặc mọc chậm. Móng tay trở nên mềm, giòn và dễ bong tróc. Một số trẻ còn bị khô da, nổi mẩn quanh miệng hoặc các vết xước nhỏ lâu lành hơn bình thường. Điều này xảy ra do kẽm tham gia vào quá trình tái tạo tế bào và phục hồi mô tổn thương. Khi thiếu vi chất này, khả năng làm lành da và niêm mạc của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Hàu là thực phẩm rất giàu kẽm. Ảnh: Freepik.

Kém tập trung, dễ cáu gắt

Ngoài ảnh hưởng đến tăng trưởng và miễn dịch, kẽm còn liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Một số trẻ thiếu kẽm có biểu hiện dễ cáu gắt, ngủ không ngon, hay mệt mỏi hoặc giảm khả năng tập trung trong học tập và vui chơi. Với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể nhận thấy con ít năng động hơn trước, nhanh chán hoạt động hoặc quấy khóc nhiều hơn.

Dù đây không phải dấu hiệu đặc hiệu chỉ riêng thiếu kẽm, các chuyên gia cho biết tình trạng thiếu vi chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức và hành vi của trẻ. Vì vậy, nếu trẻ có nhiều biểu hiện đi kèm kéo dài, phụ huynh nên đưa trẻ đi đánh giá dinh dưỡng thay vì tự ý bổ sung vi chất tại nhà.