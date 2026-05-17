Bị rắn cạp nong cắn ở trường, bé 14 tuổi suýt không qua khỏi

Nam sinh 14 tuổi ở Trung Quốc suýt không qua khỏi sau khi bị rắn cạp nong cắn ở trường nhưng không biết, chỉ nghĩ mình bị nhìn mờ do cận thị và tê chân tay thông thường.

Cạp nong có điểm nổi bật là khoang màu vàng, đen xen kẽ nhau. Ảnh: Thailand Snakes.

Theo Tencent News, vụ việc xảy ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tiểu Trần, 14 tuổi, trong lúc nhặt đồ ở bụi cỏ trong trường đã bất ngờ bị một con vật cắn vào tay. Tuy nhiên, vì vết thương nhỏ, không đau nhiều, cậu bé không nghĩ đó là rắn độc.

Đến buổi trưa, Tiểu Trần bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như tê tay chân, sụp mí mắt, nhìn mờ. Nam sinh kể lại: "Lúc đang học, cháu thấy tay chân hơi tê, nhìn chữ trên bảng cũng bị mờ nên cứ nghĩ là mắt mình tăng độ cận. Sau đó bạn cháu nói vết thương này trông giống dấu rắn cắn nên cháu mới bắt đầu lo lắng và chú ý hơn".

Sau khi học thêm hai tiết vào buổi chiều, các triệu chứng nặng hơn, Tiểu Trần mới đến Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Châu để kiểm tra. Các bác sĩ nhận định cậu bé nhiều khả năng bị rắn cạp nong cắn và cảnh báo nếu đến muộn hơn, tính mạng của nam sinh có thể gặp nguy hiểm.

Bạn học nghi ngờ vết thương trên tay Tiểu Trần là do rắn độc cắn. Ảnh: QQ News.

Bác sĩ Lại Vinh Đức, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Quảng Châu, cho biết: "Bệnh nhân bị cắn lúc khoảng 10h30 sáng nhưng đến hơn 19h mới được tiêm huyết thanh kháng nọc. Khi nhập viện, em đã xuất hiện cảm giác đè nặng rõ rệt ở vùng ngực. Nếu chậm thêm 1-2 giờ mà không được xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng ngừng hô hấp".

Sau khi bị rắn cắn, Tiểu Trần liên tục xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt từng cơn, mệt mỏi, đau nhẹ ở hai khớp gối. May mắn, sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của cậu bé đã hồi phục hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo rắn hoạt động mạnh nhất từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Sau khi bị rắn cắn, người dân cần:

- Nhanh chóng tháo trang sức, phụ kiện

Sau khi bị rắn cắn ở tay hoặc chân, cần nhanh chóng tháo các món đồ như vòng tay, nhẫn, đồng hồ. Nếu không tháo kịp thời, vùng bị cắn có thể sưng nề, khiến phụ kiện siết chặt gây thiếu máu cục bộ, nghiêm trọng hơn còn có nguy cơ hoại tử chi.

- Luôn để tay hoặc chân bị cắn ở tư thế thấp

Nhiều người cho rằng nên giơ cao tay khi bị thương để giảm chảy máu, tuy nhiên với trường hợp rắn cắn, tuyệt đối không nên làm vậy. Cách đúng là giữ phần tay hoặc chân bị cắn ở tư thế thấp, buông tự nhiên để làm chậm tốc độ tuần hoàn máu, từ đó hạn chế nọc độc lan nhanh khắp cơ thể.

- Hạn chế cử động, ngồi yên chờ cấp cứu đến

Sau khi bị rắn cắn, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn hoặc chạy đi tìm người giúp đỡ. Các bác sĩ khuyến cáo nên ngồi yên, hạn chế cử động và chờ người hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Không nên nằm bệt hoàn toàn nếu không cần thiết.

Theo các nghiên cứu, huyết thanh kháng nọc rắn đạt hiệu quả tốt nhất nếu được sử dụng trong vòng 2 giờ sau khi bị cắn. Ngược lại, việc tự chữa bằng các mẹo dân gian hoặc xử lý sai cách rất dễ khiến tình trạng trở nặng, thậm chí dẫn tới tàn tật hoặc nguy cơ đến tính mạng.