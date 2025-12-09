Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Vụ Lý luận Chính trị và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”.

Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề: “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”.

Sự kiện được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025) và 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).

Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trên hành trình tìm đường cứu nước, dưới ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, trực tiếp là Luận cương của V. I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lựa chọn và dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười.

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Người đã đến Liên Xô để sống, học tập và hoạt động cách mạng, từ đó gây dựng nên tình đồng chí thân thiết với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kể từ khi nước Việt Nam giành được độc lập năm 1945, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đến thăm Liên Xô. Qua những chuyến thăm đó, Người đã được trải nghiệm rõ nét về những thành tựu của Liên Xô trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác và từ đây cách mạng Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, từng bước hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

“Những dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị hai nước, thể hiện tình cảm của Người đối với nhân dân Nga cũng như nhân dân các nước thành viên Liên Xô, viết nên những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị thủy chung, son sắt, luôn ủng hộ, sát cánh bên nhau trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước” - Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà khẳng định.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh lần này là hoạt động văn hóa thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thủy chung, sâu sắc giữa Việt Nam-Liên bang Nga, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuy Việt Nam và Liên Xô cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng trái tim chúng ta luôn luôn ở bên nhau và đập chung một nhịp”.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày chuyên đề.

Với kết cấu gồm 3 phần: “Người đi tìm hình của nước-Hành trình qua nước Nga”; “Trên khắp Liên Xô rộng lớn-Khắc sâu tình hữu nghị”; và “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”, Trưng bày giới thiệu tới công chúng 260 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có nhiều tài liệu quý, mới được sưu tầm, giới thiệu tới công chúng hành trình theo dấu chân cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước Nga trong những năm 1923-1924, 1927, 1934-1938 khi Người bôn ba tìm đường cứu nước, cũng như hành trình theo dấu chân hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã để lại trên khắp Liên Xô rộng lớn.

Từ trưng bày, có thể thấy, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô (cũ). Kế thừa truyền thống quý báu đó, Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay đã tiến những bước dài trên con đường hợp tác cùng phát triển.

Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Liên Xô phát hành năm 1990.

Năm 1994, hai nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012.

Tham quan trưng bày, công chúng được tiếp cận, tìm hiểu nhiều tài liệu, hiện vật đặc sắc, có giá trị như: Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Liên Xô phát hành năm 1990; Khăn quàng đỏ và Huy hiệu thiếu nhi Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thỏi sắt, hòn đá, đất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đem về từ Stalingrad sau chuyến thăm hữu nghị Liên Xô năm 1957...

Thỏi sắt, hòn đá, đất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đem về từ Stalingrad sau chuyến thăm hữu nghị Liên Xô năm 1957.

Cũng tại Trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu tới công chúng một số tài liệu, hiện vật liên quan cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được sưu tầm từ Liên bang Nga, như: Sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” do giảng viên Svetlana Glazunova và sinh viên Pavel Bolshkov thuộc bộ môn dạy tiếng Việt Trường đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Mát-xcơ-va trao tặng Bảo tàng tháng 9/2025; Các bức ảnh về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 cùng Dòng lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sổ cảm tưởng khách danh dự của Bảo tàng Địa chất Ural, do Lưu trữ Nhà nước tỉnh Xvéc-lốp và Bảo tàng Địa chất Ural, Liên Bang Nga gửi tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh tháng 7/2025.

Bức phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva, dưới là câu nói nổi tiếng của Người bằng Tiếng Nga: "KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO". Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến tháng 4/2026.