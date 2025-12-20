Dấu chấm hết cho Madam Pang?

Thất bại toàn diện tại SEA Games 33 khiến bóng đá Thái Lan trắng tay, và đẩy Madam Pang - biểu tượng quyền lực, vào thử thách khắc nghiệt nhất về vai trò và trách nhiệm lãnh đạo.

Madam Pang thất bại với bóng đá Thái Lan trong năm 2025.

Cái kết cay đắng dành cho bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33. Từng đặt mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 tấm HCV gồm bóng đá nam, nữ 11 người, futsal nam và nữ, nhưng rốt cuộc, "Voi chiến" khép lại đại hội với hai bàn tay trắng. Thất bại nặng nề 1-6 của futsal nam trước Indonesia như giọt nước tràn ly, biến tham vọng vàng son thành nỗi thất vọng toàn diện. Và ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về Madam Pang.

Là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đồng thời biểu tượng quyền lực mới của bóng đá xứ Chùa vàng, Madam Pang không thể đứng ngoài những câu hỏi về trách nhiệm. Bà là người công khai tuyên bố mục tiêu 4 HCV, là người xuất hiện ở mọi mặt trận với vai trò đầu tàu, truyền cảm hứng và niềm tin chiến thắng. Câu hỏi đặt ra là bà có thể đứng ngoài cuộc?

Trước hết, cần nhìn nhận công bằng. Madam Pang không trực tiếp huấn luyện, không xỏ giày ra sân, cũng không quyết định từng pha bóng. Những sai lầm chiến thuật, tâm lý thi đấu non nớt hay sự sụp đổ khó tin của U22 Thái Lan trước Việt Nam hay futsal nam trước Indonesia là trách nhiệm của ban huấn luyện và cầu thủ.

Tuy nhiên, ở góc độ quản trị, Madam Pang không thể hoàn toàn vô can. Chính bà đặt ra kỳ vọng rất cao, thậm chí có phần lạc quan quá mức, trong bối cảnh bóng đá Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Khi mục tiêu được đẩy lên mức "phải giành vàng", áp lực vô hình lập tức đè nặng lên các đội tuyển. Những tập thể ấy cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn và ổn định lâu dài, thay vì bị đặt dưới áp lực phải chiến thắng bằng mọi giá.

Thất bại của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm. Ở đó, hình ảnh "ông kẹ" Thái Lan trong quá khứ không còn được đảm bảo. Indonesia vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam duy trì sự ổn định, còn Thái Lan dường như chậm hơn một nhịp trong cuộc đua tái cấu trúc. Đó không phải lỗi của riêng Madam Pang, nhưng rõ ràng nằm trong phạm vi trách nhiệm của bộ máy mà bà đang đứng đầu.

Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện ở SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

Madam Pang được ca ngợi vì sự tận tâm, khả năng huy động nguồn lực và hình ảnh gần gũi với cầu thủ. Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ cần cảm xúc và tinh thần, mà còn đòi hỏi chiến lược dài hạn, đầu tư đúng trọng tâm và đặc biệt là sự nhất quán trong triết lý phát triển. SEA Games 33 phơi bày khoảng trống ấy của bóng đá Thái Lan khi họ thất bại toàn diện.

SEA Games 33 khép lại với nỗi buồn cho bóng đá Thái Lan, song giá trị lớn nhất của thất bại không nằm ở những tấm huy chương đã mất, mà ở câu hỏi họ sẽ đứng dậy thế nào sau cú ngã này. Và ở đó, vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm của Madam Pang sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm mổ xẻ của dư luận.

Madam Pang là gương mặt quen thuộc và có nhiều đóng góp cho bóng đá Thái Lan trong gần một thập kỷ qua. Giai đoạn 2015-2019, bà giữ vai trò trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan tham dự các kỳ World Cup 2015 và 2019. Sau đó, Madam Pang tiếp tục đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn tuyển nam Thái Lan, góp phần giúp đội bóng vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

Nhưng kể từ khi Madam Pang giữ chức Chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan lao dốc không phanh. SEA Games 33 khép lại không chỉ một kỳ đại hội, mà còn đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Madam Pang được miễn trừ khỏi phán xét. Từ đây, mọi quyết định của bà đều phải trả lời bằng thành tích, không còn bằng niềm tin.

SEA Games 33 không chỉ cướp đi những tấm HCV của bóng đá Thái Lan, mà còn kéo sập lớp hào quang bao quanh Madam Pang. Biểu tượng quyền lực từng được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên chiến thắng, nay đứng trước câu hỏi lớn nhất về vai trò và trách nhiệm của mình.