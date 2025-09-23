Đất ven đô chạm mốc 200 triệu/m2, căn hộ nhiều nơi vượt 150 triệu/m2

Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy giá phần lớn loại hình bất động sản đều vượt xa khả năng chi trả của người dân, còn giá nhà ở xã hội vẫn "mềm" nhưng nguồn cung lại hạn chế.

Nhiều lô đất nền ven các thành phố lớn đã chạm mức 200 triệu đồng/m2. Ảnh: Việt Linh.

Báo cáo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết giá đất nền tại Hà Nội hiện phổ biến 60-100 triệu đồng/m2, ở TP.HCM khoảng 60-120 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, ở một số khu vực ven đô, vùng phụ cận, mức giá chào bán đã lên tới 200 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc căn hộ, giá trung bình tại Hà Nội và TP.HCM đạt 70-80 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, một số dự án cao cấp đã vượt mốc 150 triệu đồng/m2. Mức giá này vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Ngược lại, giá nhà ở xã hội vẫn duy trì trong khoảng 15-25 triệu đồng/m2, hợp túi tiền nhưng nguồn cung hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 1.810 dự án nhà ở và khu đô thị mới đang triển khai, trong đó có 1.071 dự án nhà ở thương mại với khoảng 398.123 căn hộ, 478 dự án hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 312 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 245.469 căn.

Từ đầu năm đến nay, thị trường ghi nhận khoảng 430.769 giao dịch bất động sản, tăng 1% so với cùng kỳ 2024. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận định con số này cho thấy nhu cầu vẫn có nhưng không bùng nổ, phản ánh sức mua bị hạn chế bởi giá cao.

Thứ trưởng Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Hệ thống pháp luật, dù đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung, vẫn tồn tại bất cập, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đấu giá, gây khó cho việc triển khai dự án.

Ở nhiều địa phương, công tác thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư còn chậm; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thiếu đồng bộ; việc xác định giá đất đôi khi chưa chính xác, dẫn đến chậm trễ và chi phí đội cao.

Một số địa phương chưa bám sát chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt, dẫn đến thiếu chủ động trong quản lý cơ cấu sản phẩm và triển khai dự án. Doanh nghiệp bất động sản cũng gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, trong khi thị trường trái phiếu còn tiềm ẩn rủi ro.

Theo Thứ trưởng, những hạn chế này cho thấy bất động sản không chỉ chịu áp lực từ cung - cầu, mà còn bị chi phối mạnh bởi vướng mắc thể chế và khâu thực thi. Nếu không có giải pháp đồng bộ, thị trường sẽ tiếp tục mất cân đối: giá nhà ngày càng cao, nguồn cung hạn chế, còn nhu cầu thật về chỗ ở ổn định chưa được đáp ứng đúng mức.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để khơi thông nguồn lực cho thị trường, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp. Song song, phải kiểm soát tình trạng găm hàng, thổi giá, đồng thời minh bạch hóa dòng vốn, đặc biệt với tín dụng và trái phiếu bất động sản.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tín dụng linh hoạt, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, mở rộng cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà lần đầu...

Cũng chỉ ra các bất cập của thị trường hiện nay, từ việc mất cân đối các phân khúc, đến giá nhà tại các đô thị tăng đột biến, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm nhiệm vụ đã được giao, xác định rõ vướng mắc, điểm nghẽn để rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp điều hành kịp thời.