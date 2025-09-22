Giá nhà thành phố tăng đột biến, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp

Thủ tướng đánh giá thị trường BĐS còn nhiều khó khăn, như phân khúc nhà ở còn bất cập, chủ yếu là phân khúc cao cấp; có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều nay (22/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của cơ quan này.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết cuộc họp nhằm thảo luận một số công việc để tiếp tục triển khai từ nay đến cuối năm, chuẩn bị cho năm 2026, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, góp phần đưa tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5% trong năm 2025 và hướng tới mức hai con số trong các năm tiếp theo.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bất động sản là lĩnh vực có vai trò quan trọng, là kênh huy động và phân bổ vốn, có sức lan tỏa lớn đến xây dựng, tài chính, vật liệu, dịch vụ, phát triển đô thị, tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng của cuộc sống của người dân, tạo diện mạo mới cho đất nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Phát triển nhà ở là trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ này, các cơ quan quản lý Nhà nước đã rất quyết liệt trong việc cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp, trung bình, các nhóm yếu thế và người trẻ...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Theo đó, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện diện mạo kiến trúc, hạ tầng cho đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành sản xuất, dịch vụ.

Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được triển khai mạnh. Cả nước hiện có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 165 dự án đã hoàn thành với hơn 110.000 căn; 147 dự án đang triển khai với gần 135.000 căn; 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến bổ sung 388.000 căn.

Song song, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo cũng đạt kết quả vượt tiến độ, với 334.000 căn nhà được xây dựng, hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát trên cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Hệ thống pháp luật, dù đã sửa đổi, bổ sung, song còn bất cập, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xác định giá đất ở nhiều nơi còn khó.

Ngoài ra, phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Trước thực trạng này, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu rà soát, kiểm điểm nhiệm vụ được giao; khẳng định kết quả đạt được; đồng thời xác định rõ vướng mắc, điểm nghẽn để rút kinh nghiệm, có giải pháp điều hành trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì dân vì nước, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy; phân công phải 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm".