Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

‘Đất vàng’ bỏ hoang ở TP.HCM được chi hơn 25.000 tỷ xây nhà, trường

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:01 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, cạnh đường Vành đai 3 TP.HCM bỏ hoang nhiều năm, đến nay đã được giao cho doanh nghiệp đầu tư... với số vốn hơn 25.000 tỷ đồng.

Ngày 27/9, ghi nhận của phóng viên, tại khu đất trống bỏ hoang nhiều năm, đã bắt đầu khởi công xây dựng khu đô thị, dịch vụ, trường học mang tên Một Thế Giới với vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai bởi các tập đoàn lớn của Nhật Bản gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT, AEON Việt Nam và Tập đoàn Kim Oanh.

Dat vang bo hoang TP.HCM anh 1

Khu đất bỏ hoang nhiều năm, liền kề với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Một Thế Giới tại phường Thuận Giao, TP Thuận An (cũ), nay là phường Thuận Giao, TP.HCM với diện tích gần 50 ha. Khu đất dự án nằm ở vị trí mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần Quốc lộ 13, liền kề dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trước đây khu đất này từng được ngân hàng bán đấu giá vào năm 2017, doanh nghiệp trúng thầu, mua lại với mức giá hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án sau đó xảy ra tranh chấp kéo dài nhiều năm. Đến 4/2022, Tòa án Nhân dân tối cao đã ra phán quyết công nhận kết quả bán đấu giá tài sản. Tập đoàn Kim Oanh chính thức trở thành nhà đầu tư của dự án này.

Dat vang bo hoang TP.HCM anh 2

Khu đô thị bắt đầu triển khai xây dựng sau nhiều năm bỏ hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, nhiều máy móc được tập kết, tiến hành thi công. Dọc khu đất dự án nhà ở đô thị này, công trình đường Vành đai 3 TP.HCM cũng đang triển khai thi công cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (cũ), cho biết sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, TP.HCM mới trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước. Với hơn 14 triệu dân, nhu cầu về nhà ở, học tập, nơi mua sắm của người dân là rất lớn. Do đó, việc việc triển khai dự án khu nhà ở đô thị là sự đón đầu nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu.

Dat vang bo hoang TP.HCM anh 3

Phối cảnh khu đô thị nằm bên đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phương, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết dự án ra đời sẽ kích cầu phát triển trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, dần dần biến mảnh đất hoang thành khu đô thị hiện đại.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó xây dựng các tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường học, căn hộ cao cấp, nhà ở xã hội và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngay trong năm 2025.

Theo đơn giá đất bồi thường tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (chung khu vực với dự án khu đô thị kể trên), cao nhất khoảng 50 triệu đồng/m2 đối với đất ở, thấp nhất gần 5 triệu đồng/m2. Đất nông nghiệp giá cao nhất khoảng 25 triệu đồng/m2 và thấp nhất hơn 2 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ thương mại cao nhất khoảng 40 triệu đồng/m2 và thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/m2. Đất sản xuất phi nông nghiệp giá cao nhất khoảng 30 triệu đồng/m2, thấp nhất khoảng 4 triệu đồng/m2.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP.HCM, nhiều tiếng nổ gây hoảng loạn

Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

8 giờ trước

Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

14 giờ trước

Hiện trạng tuyến đường đầu tiên sắp có làn xe đạp ở TP.HCM

Đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất của TP.HCM, đang chuẩn bị có làn đường dành riêng cho xe đạp vào cuối năm nay.

14 giờ trước

https://tienphong.vn/dat-vang-bo-hoang-duoc-chi-hon-25000-ty-dong-xay-nha-o-truong-hoc-post1781709.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đất vàng bỏ hoang TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Đất vàng TP.HCM Đất bỏ hoang TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bao so Bualoi di chuyen nhanh, cach dac khu Hoang Sa khoang 170 km hinh anh

    Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

    1 giờ trước 19:49 27/9/2025

    0

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý