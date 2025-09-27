‘Đất vàng’ bỏ hoang ở TP.HCM được chi hơn 25.000 tỷ xây nhà, trường

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, cạnh đường Vành đai 3 TP.HCM bỏ hoang nhiều năm, đến nay đã được giao cho doanh nghiệp đầu tư... với số vốn hơn 25.000 tỷ đồng.

Ngày 27/9, ghi nhận của phóng viên, tại khu đất trống bỏ hoang nhiều năm, đã bắt đầu khởi công xây dựng khu đô thị, dịch vụ, trường học mang tên Một Thế Giới với vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng . Dự án được triển khai bởi các tập đoàn lớn của Nhật Bản gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT, AEON Việt Nam và Tập đoàn Kim Oanh.

Khu đất bỏ hoang nhiều năm, liền kề với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Một Thế Giới tại phường Thuận Giao, TP Thuận An (cũ), nay là phường Thuận Giao, TP.HCM với diện tích gần 50 ha. Khu đất dự án nằm ở vị trí mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần Quốc lộ 13, liền kề dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trước đây khu đất này từng được ngân hàng bán đấu giá vào năm 2017, doanh nghiệp trúng thầu, mua lại với mức giá hơn 1.500 tỷ đồng . Dự án sau đó xảy ra tranh chấp kéo dài nhiều năm. Đến 4/2022, Tòa án Nhân dân tối cao đã ra phán quyết công nhận kết quả bán đấu giá tài sản. Tập đoàn Kim Oanh chính thức trở thành nhà đầu tư của dự án này.

Khu đô thị bắt đầu triển khai xây dựng sau nhiều năm bỏ hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, nhiều máy móc được tập kết, tiến hành thi công. Dọc khu đất dự án nhà ở đô thị này, công trình đường Vành đai 3 TP.HCM cũng đang triển khai thi công cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (cũ), cho biết sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, TP.HCM mới trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất cả nước. Với hơn 14 triệu dân, nhu cầu về nhà ở, học tập, nơi mua sắm của người dân là rất lớn. Do đó, việc việc triển khai dự án khu nhà ở đô thị là sự đón đầu nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu.

Phối cảnh khu đô thị nằm bên đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phương, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết dự án ra đời sẽ kích cầu phát triển trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn tạo thêm việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, dần dần biến mảnh đất hoang thành khu đô thị hiện đại.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group cho biết, dự án được chia làm 6 dự án thành phần, trong đó xây dựng các tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường học, căn hộ cao cấp, nhà ở xã hội và chính thức giới thiệu sản phẩm ra thị trường ngay trong năm 2025.

Theo đơn giá đất bồi thường tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (chung khu vực với dự án khu đô thị kể trên), cao nhất khoảng 50 triệu đồng/m2 đối với đất ở, thấp nhất gần 5 triệu đồng/m2. Đất nông nghiệp giá cao nhất khoảng 25 triệu đồng/m2 và thấp nhất hơn 2 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ thương mại cao nhất khoảng 40 triệu đồng/m2 và thấp nhất khoảng 5 triệu đồng/m2. Đất sản xuất phi nông nghiệp giá cao nhất khoảng 30 triệu đồng/m2, thấp nhất khoảng 4 triệu đồng/m2.