Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc lớn đến mức nào?

1. Đập Tam Hiệp (Trung Quốc): Đập Tam Hiệp được xây dựng trên sông Dương Tử, hiện là công trình thủy điện có công suất lớn nhất thế giới. Con đập dài hơn 2.300 m, cao 181 m; được hoàn thành năm 2006 sau khi khởi công từ năm 1993. Không chỉ đảm nhiệm chức năng phát điện, công trình còn giữ vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy sông Dương Tử - một trong những hệ thống sông thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, con đập giúp cải thiện đáng kể giao thông đường thủy trên sông Dương Tử, nâng công suất vận chuyển từ 18 triệu tấn mỗi năm lên mức dự kiến 50 triệu tấn, đồng thời cắt giảm chi phí vận tải khoảng 30%. Ảnh: Bloomberg.
2. Đập Bạch Hạc Than (Trung Quốc): Đập Bạch Hạc Than hoàn thành năm 2022, được xem là cột mốc mới trong quá trình đổi mới công nghệ thủy điện của Trung Quốc. Công trình nằm trên sông Kim Sa, cao 289 m và sử dụng các tua-bin đơn công suất 1.000 MW - mức lớn nhất từng được phát triển. Đáng chú ý, hồ chứa của đập này có dung tích hơn 20 tỷ m³ nước, cho phép duy trì sản lượng phát điện ổn định với khối lượng lớn quanh năm. Với sản lượng hơn 62 terawatt-giờ điện mỗi năm, đập Bạch Hạc Than góp phần đáng kể vào việc giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào than đá, theo Global Times. Ảnh: VCG.
3. Đập Itaipu (Brazil - Paraguay): Đập Itaipu là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác quốc tế giữa Brazil và Paraguay. Hoàn thành năm 1984 trên sông Paraná, công trình vận hành 20 tua-bin công suất lớn và từng nhiều năm giữ vị trí nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, trước khi bị Trung Quốc phá kỷ lục. Với diện tích hồ chứa khoảng 1.350 km², Itaipu đóng vai trò then chốt đối với hệ thống điện của cả hai quốc gia. Trong đó, Paraguay hiện nhận tới 87% tổng lượng điện tiêu thụ từ Itaipu, khiến con đập trở thành hạ tầng thiết yếu đối với nền kinh tế nước này. Năm 2016, Itaipu lập kỷ lục toàn cầu khi sản xuất hơn 103 triệu MWh điện trong một năm. Ảnh: Cay Lienau.
4. Đập Khê Lạc Độ (Trung Quốc): Nằm trên sông Kim Sa, đập Khê Lạc Độ là một trong những con đập vòm lớn và cao nhất từng được xây dựng. Theo CGTN, dự án khởi công năm 2005, hoàn thành năm 2013 với công trình cao 285,5 m và là một trong những trạm phát điện chủ lực của Trung Quốc. Hồ chứa của đập có dung tích 12,67 tỷ m³ nước, giúp tăng cường khả năng kiểm soát lũ và hỗ trợ giảm lượng bùn cát tích tụ - yếu tố vốn ảnh hưởng đến hoạt động của Đập Tam Hiệp ở hạ lưu. Việc xây dựng đập Khê Lạc Độ cũng góp phần cải thiện công tác quản lý dòng chảy trên toàn hệ thống sông Dương Tử, qua đó nâng cao tính ổn định của nguồn điện. Ảnh: CGTN.
5. Đập Belo Monte (Brazil): Đập Belo Monte trên sông Xingu, bang Pará (Brazil), được thiết kế với 24 tổ máy tua-bin. Dự án khởi công vào tháng 3/2011 và hoàn thành vào năm 2019, gồm một nhà máy chính và một nhà máy phụ. Là nhà máy điện lớn nhất của riêng Brazil, đập Belo Monte cung cấp nguồn năng lượng sạch, tái tạo cho khoảng 60 triệu người, tương đương 10% tổng nhu cầu điện của quốc gia này. Tuy nhiên, dự án lại làm dấy lên các cuộc tranh luận về thủy điện tại khu vực Amazon, từ đó ảnh hưởng đến chính sách và mức độ kiểm soát đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai. Ảnh: Click Oil and Gas.
