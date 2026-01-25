Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc lớn đến mức nào?

3. Đập Itaipu (Brazil - Paraguay): Đập Itaipu là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác quốc tế giữa Brazil và Paraguay. Hoàn thành năm 1984 trên sông Paraná, công trình vận hành 20 tua-bin công suất lớn và từng nhiều năm giữ vị trí nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, trước khi bị Trung Quốc phá kỷ lục. Với diện tích hồ chứa khoảng 1.350 km², Itaipu đóng vai trò then chốt đối với hệ thống điện của cả hai quốc gia. Trong đó, Paraguay hiện nhận tới 87% tổng lượng điện tiêu thụ từ Itaipu, khiến con đập trở thành hạ tầng thiết yếu đối với nền kinh tế nước này. Năm 2016, Itaipu lập kỷ lục toàn cầu khi sản xuất hơn 103 triệu MWh điện trong một năm. Ảnh: Cay Lienau.