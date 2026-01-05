Đảo Phú Quý hết xăng

Sau vài ngày thiếu hụt xăng dầu do biến động thời tiết kéo dài, đặc khu Phú Quý dự kiến khôi phục nguồn cung từ sáng 6/1 tại 2 cây xăng lớn trên đảo.

Dòng người xếp hàng trước một cây xăng tại Phú Quý hôm 5/1. Ảnh: Ngô Nhật Tánh.

Sáng 5/1, đảo Phú Quý lặp lại tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ tương tự năm 2022 khi các cửa hàng kinh doanh nhiên liệu trên địa bàn đồng loạt thông báo hết xăng, buộc phải tạm ngừng bán hoặc bán cầm chừng.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, xác nhận 3 điểm bán lẻ xăng dầu trên đảo đều thông báo cạn nguồn xăng.

Theo ông Linh, nguyên nhân chính được xác định là do thời tiết xấu trên biển. Vào thời điểm mùa gió Đông Bắc, khu vực biển Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn.

"Tàu vận tải chở xăng dầu đã vào đất liền lấy nhiên liệu nhưng chưa thể khởi hành về lại đảo vì không đảm bảo an toàn", ông cho hay.

Phú Quý là huyện đảo nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, nguồn cung xăng dầu phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, nên chỉ cần gián đoạn trong thời gian ngắn đã dẫn đến thiếu hụt nhiên liệu.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quý cho biết thêm đã chủ động làm việc và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đôn đốc sớm ổn định nguồn cung. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tham mưu, đề xuất phương án tạm ứng xăng dầu từ kho dự trữ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên đảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ổn định hoạt động sản xuất.

Theo UBND Đặc khu Phú Quý, tổng lượng xăng dầu được tạm ứng là 29.000 lít, cấp theo lộ trình 5.000 lít mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp. Hiện các thủ tục liên quan đang được khẩn trương hoàn tất. Dự kiến từ sáng 6/1, nguồn cung xăng dầu sẽ được khôi phục tại cây xăng Hải Hiến và cây xăng Tân Tiến (khu vực cảng Phú Quý), góp phần giải tỏa tình trạng thiếu nhiên liệu trên đảo.

UBND Đặc khu Phú Quý đề nghị người dân yên tâm, không tập trung đông người tại các cửa hàng xăng dầu, theo dõi thông tin chính thức từ chính quyền địa phương và sử dụng nhiên liệu một cách tiết kiệm, hợp lý. Những trường hợp chưa thật sự cần thiết được khuyến cáo bố trí mua vào các ngày sau để tránh tình trạng quá tải, gây mất trật tự.

Phú Quý hiện có hơn 32.000 dân sinh sống, việc cung ứng xăng dầu cho đảo thường xuyên gặp khó khăn vào thời điểm biển động, sóng lớn, gió mạnh, hiện tượng phổ biến vào cuối năm và đầu năm mới. Thực tế này tiếp tục đặt ra yêu cầu về phương án dự trữ và điều phối nhiên liệu phù hợp hơn nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt tương tự trong tương lai.