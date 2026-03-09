'Cô gái đẹp nhất thế giới' được cầu hôn

Người từng được mệnh danh là "cô gái đẹp nhất thế giới" vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh được cầu hôn trên trang cá nhân.

Thylane Blondeau được diễn viên người Pháp cầu hôn.

Thylane Blondeau, 24 tuổi, lần đầu thu hút sự chú ý của toàn cầu vào năm 2006 khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang trẻ em Vogue Enfants. Bức ảnh này sau đó giúp cô được gọi là "cô gái đẹp nhất thế giới", đồng thời lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm của TC Candler.

Mới đây, trên Instagram, Blondeau đăng tải loạt ảnh chụp cùng bạn trai là Benjamin Attal. Trong ảnh, cô khoe chiếc nhẫn đính hôn lớn trên tay, theo News.com.au.

Cô viết: "Tôi đã nói đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Hướng đến một cuộc đời bên nhau mãi mãi".

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Attal, một diễn viên người Pháp, quỳ gối cầu hôn tại một địa điểm lãng mạn nhìn ra mặt nước. Chiếc bàn nơi anh chuẩn bị lời cầu hôn được phủ đầy cánh hoa hồng. Thú cưng của cặp đôi cũng xuất hiện trong loạt ảnh này.

Ngay sau đó, nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi, trong đó có mẹ của Blondeau - nữ MC truyền hình Veronika Loubry. Bà chia sẻ rằng thời gian qua cuộc sống của mình gặp không ít khó khăn, nhưng việc thấy con gái đính hôn đã mang lại niềm vui lớn. Bà gửi lời chúc phúc đến hai người và nói rằng rất mong chờ ngày bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Người dẫn chương trình truyền hình Karine Le Marchand cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ niềm vui khi Blondeau tìm được người phù hợp.

Blondeau và Attal, 28 tuổi, bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Tháng 10/2025, Blondeau nổi tiếng đã tham dự buổi trình diễn của thương hiệu Miu Miu trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Dù xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch bên ngoài tòa nhà Palais d’Iéna ở thủ đô Paris, phía sau hậu trường Blondeau cho biết cô vẫn phải đối mặt với nhiều lời bình luận tiêu cực trên mạng.

Người mẫu 24 tuổi từng chia sẻ trên Instagram rằng cô cảm thấy mệt mỏi vì những suy đoán kéo dài nhiều năm về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi đăng ảnh chụp màn hình một bình luận hỏi cô "đã làm gì với đôi môi", Blondeau khẳng định bản thân chưa từng can thiệp thẩm mỹ.

Cô cho biết nhiều người thường so sánh và đưa ra suy đoán, nhưng việc trang điểm hoặc dùng chì kẻ môi không có nghĩa là cô đã chỉnh sửa khuôn mặt. Theo Blondeau, đã đến lúc mọi người nên dừng những suy đoán như vậy.