Đạo diễn 'Mưa đỏ' cầu xin

NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết "Mưa đỏ" mới chiếu đã bị nhiều khán giả quay lại, tiết lộ nội dung trên mạng xã hội.

Chiều 24/8, đạo diễn Đặng Thái Huyền gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân. Cô cho biết phim Mưa đỏ vừa chính thức công chiếu đã bị nhiều khán giả quay lén, tiết lộ nội dung trên mạng xã hội. Nữ đạo diễn cho biết cảm thấy buồn bã, đau lòng và cầu xin khán giả chấm dứt các hành động này.

"Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến, cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim", Đặng Thái Huyền viết.

Cô chia sẻ thêm: "Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau".

Bài viết của đạo diễn Mưa đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp và khán giả kêu gọi chấm dứt tình trạng quay lén, tiết lộ nội dung phim. Nhiều người cho biết các clip quay lén tác phẩm ngoài rạp xuất hiện nhan nhản trên nhiều nền tảng. Thậm chí, có những tài khoản đăng tải liên tục hàng chục clip quay lén.

Mưa đỏ thu 85 tỷ đồng sau chưa đầy 3 ngày công chiếu.

Mưa đỏ chính thức công chiếu từ ngày 22/8. Bộ phim do Đặng Thái Huyền cầm trịch nhanh chóng gây sốt, thu hút đông đảo khán giả ra rạp và được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều 24/8, tức chưa đầy 3 ngày chiếu, tác phẩm đã đạt doanh thu 85 tỷ đồng , tốc độ kiếm tiền áp đảo các đối thủ khác ngoài rạp.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Chuyện phim theo chân Cường, một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh từ bỏ cơ hội du học quý giá tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường nhập ngũ.

Phim được đánh giá cao về câu chuyện xúc động, bi tráng, bên cạnh khâu thiết kế sản xuất được đầu tư mạnh tay. Diễn xuất của dàn cast cũng tròn trịa, tạo thiện cảm dù kịch bản còn một số hạn chế nhất định.