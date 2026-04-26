Đạo diễn kiếm hàng triệu USD nhờ cắt bỏ bê bối của Michael Jackson

Đạo diễn Antoine Fuqua và nhà sản xuất phim về Michael Jackson được trả thêm 25 triệu USD sau khi cắt bỏ các chi tiết liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục năm 1993 của cố ca sĩ.

Theo PeoPle, đạo diễn Antoine Fuqua và nhà sản xuất Graham King của bộ phim tiểu sử về Michael Jackson đã được trả thêm tổng cộng 25 triệu USD , sau khi các cảnh về cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em của cố ca sĩ buộc phải cắt bỏ và quay lại.

Cụ thể, đạo diễn Antoine Fuqua và nhà sản xuất Graham King ban đầu lần lượt nhận 10 triệu USD và 6 triệu USD cho dự án Michael. Tuy nhiên, sau khi phát hiện kịch bản có chi tiết vi phạm điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp giữa Jackson và gia đình Jordan Chandler, vốn cấm nhắc hoặc tái hiện vụ việc năm 1993, ê-kíp buộc phải loại bỏ toàn bộ các cảnh liên quan và tiến hành quay lại.

Quá trình này khiến ngân sách phim được điều chỉnh, đồng thời Fuqua và King được trả thêm lần lượt 15 triệu USD và 10 triệu USD .

Jaafar Jackson, cháu trai của cố ca sĩ, đóng chính trong phim tiểu sử về Michael Jackson. Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate.

Đại diện của King cho biết khoản chi bổ sung gồm tiền công do việc quay lại phim, đồng thời ê-kíp phải tạm hoãn các dự án khác trong thời gian thực hiện.

Trước đó, theo Variety, kịch bản ban đầu của phim có những cảnh tái hiện giai đoạn năm 1993, bao gồm khoảnh khắc Jackson đối diện chính mình khi ánh đèn xe cảnh sát lóe lên, cũng như cảnh lực lượng chức năng khám xét khu điền trang Neverland. Tuy nhiên, các chi tiết này đã bị loại bỏ hoàn toàn ở bản phim cuối.

Năm 1993, Jackson từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục thiếu niên Jordan Chandler. Gia đình Chandler sau đó khởi kiện dân sự, trước khi hai bên đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 25 triệu USD , dẫn đến việc phía nguyên đơn không tiếp tục hợp tác với cơ quan công tố và cuộc điều tra được khép lại. Điều khoản trong thỏa thuận này được cho là nguyên nhân khiến các chi tiết liên quan không thể xuất hiện trong phim.

Theo nguồn tin, phía quản lý di sản của Jackson chỉ nhận ra tác động của điều khoản pháp lý sau khi các cảnh đã hoàn tất ghi hình, buộc đoàn phim phải dành nhiều tuần quay lại. Việc chỉnh sửa nội dung được cho là có thể ảnh hưởng đến tiềm năng doanh thu của tác phẩm.

Michael, với sự tham gia của Jaafar Jackson, cháu trai của cố ca sĩ, trong vai chính, đã ra rạp ngày 24/4/2026. Bộ phim được giới thiệu là khắc họa “trung thực một nghệ sĩ thiên tài nhưng phức tạp”, song phiên bản phát hành chính thức kết thúc ở giai đoạn năm 1988, không đề cập đến các cáo buộc gây tranh cãi sau này.

Trước đó, Fuqua từng cho biết bản dựng ban đầu mở đầu bằng cuộc khám xét Neverland năm 1993, nhưng chi tiết này đã bị loại bỏ trong bản phim cuối cùng.