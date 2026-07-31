Đạo diễn 'Hộ linh tráng sĩ': 'Không ai dám cãi Johnny Trí Nguyễn'

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình kể hậu trường thực hiện "Hộ linh tráng sĩ". Anh gây chú ý khi tiết lộ có lúc “không ai dám cãi Johnny Trí Nguyễn”.

Tối 30/7, buổi showcase dự án huyền sử Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đã diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, ê-kíp chính thức công bố dàn diễn viên, đồng thời chia sẻ về quá trình chuẩn bị, những thách thức khi thực hiện một tác phẩm mang màu sắc lịch sử.

Trước câu hỏi về cách Hộ linh tráng sĩ hạn chế những tranh cãi, tránh đi vào “vết xe đổ” của một số dự án lịch sử gần đây, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng khó khăn là điều khó tránh khỏi.

“Khi đã dấn thân vào làm một bộ phim huyền sử thì khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chúng ta làm một phim lịch sử về cha ông bằng cả trái tim, thì sẽ được các cụ phù hộ, chỉ cho một lối đi an toàn”, đạo diễn chia sẻ.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Danis Nguyen, đạo diễn hành động - diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Ảnh: BTC.

Theo Nguyễn Phan Quang Bình, anh tin khán giả có thể cởi mở với những khác biệt ở một số chi tiết phục dựng như trang phục, họa tiết hay hoa văn. Điều ê-kíp chú trọng hơn là cách bộ phim tiếp cận tư tưởng, lựa chọn và tinh thần của các nhân vật lịch sử.

“Với bộ phim, người ta sẽ đánh giá tôi có làm sai tư tưởng, lựa chọn của các nhân vật lịch sử hay không. Đó là lý do tôi đã đi rất nhiều để học hỏi các giáo sư lịch sử. Mặc dù họ có nhiều ý kiến khác nhau, điều đó cũng giúp tôi hiểu hơn về thời đại mình muốn kể, để xây dựng không gian của một nghìn năm trước”, anh nói.

Về kinh phí sản xuất, Nguyễn Phan Quang Bình thừa nhận kinh phí bộ phim đã “bị đội lên rất nhiều”, bởi ê-kíp phải kiểm soát kỹ những chi tiết xuất hiện trong khung hình. Dù vậy, dự án còn có thể tốn kém hơn nếu không nhận được sự hỗ trợ từ người dân và những người làm việc tại bối cảnh.

“Có một chuyện tâm linh thế này. Có hai cái hầm, một bên có nước, một bên không, chênh nhau khoảng 200-300 khối. Nhưng anh Trí (PV: Johnny Trí Nguyễn) yêu cầu ngày mai nước hai bên phải bằng nhau. Mọi người đều nói là không thể được, nhưng không ai dám cãi anh Trí. Tôi vẫn động viên mọi người cố làm. Tự nhiên đến khoảng 2h, nước ở đâu tràn về, đủ đúng mức anh Trí cần. Nên thật sự có những cái nếu tính bằng tiền thì không tính được”, đạo diễn kể.

Ở vai trò phụ trách phần hành động, Johnny Trí Nguyễn cho biết anh đã nhận ra mức độ thử thách của dự án ngay từ khi đọc kịch bản. Anh trai của nam diễn viên, đạo diễn Charlie Nguyễn, cũng tham gia cố vấn kịch bản cho tác phẩm.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ những áp lực khi làm Hộ linh tráng sĩ. Ảnh: BTC

“Ngay từ ngày đầu tiên, khi thấy kịch bản này, tôi đã biết là rất khó. Thường một phim, khoảng 6-7 cảnh hành động là tối đa, nhưng phim này có tới 12 cảnh”, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Theo anh, riêng hai trường đoạn ở đầu và cuối phim đòi hỏi nhiều thời gian, mỗi cảnh phải chuẩn bị trong vài tháng.

“Có những lúc chỉ ngủ và dựng. Tôi chưa từng dấn thân vào một bộ phim mà phải đưa hết năng lực của mình vào đó như vậy. Thậm chí ngay ngày đầu tiên tập ở võ đường, tôi đã biết tất cả phải bắt đầu từ con số 0. Lúc đầu mọi người tập rất mắc cười. Hai diễn viên ngày nào cũng phải tới tập, 5 tiếng một ngày, rất cực”, anh kể.

Dù vậy, Johnny Trí Nguyễn cho rằng chính khối lượng công việc và những thử thách kéo dài trong quá trình thực hiện đã giúp các thành viên gắn bó hơn.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy bối cảnh cuối triều Đinh, sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, khiến triều đình rơi vào khủng hoảng. 7 hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ 99 quan tài và đưa chúng theo 7 hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn phá hoại lăng mộ nhà vua.

Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động kiêm vào vai Hữu tướng quân. Dàn diễn viên còn có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Trần Thiên Tú, NSND Như Quỳnh, Nguyễn Thúy Hiền...