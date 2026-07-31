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Giải trí

Trương Bá Chi bị tẩy chay?

  • Thứ sáu, 31/7/2026 07:26 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Trương Bá Chi thừa nhận suốt những năm qua cô liên tục đối mặt với các tin đồn, chẳng hạn bị cấm sóng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của cô.

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh, tờ Mirror Media đưa tin. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tham dự sự kiện công khai sau khi cha chồng cũ là Tạ Hiền qua đời. Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, cô tránh đề cập đến chuyện gia đình và chỉ tập trung chia sẻ về công việc cũng như định hướng nghệ thuật trong thời gian tới.

Kể từ khi tham gia bộ phim Out of Control năm 2016, Trương Bá Chi giảm tần suất đóng phim để dành nhiều thời gian cho gia đình và tham gia các chương trình truyền hình. Điều này khiến nhiều tin đồn xuất hiện, trong đó có thông tin cô bị giới điện ảnh quay lưng, thậm chí bị cấm vĩnh viễn sau mâu thuẫn với nhà sản xuất Tiffany Chen vào 2015.

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Trương Bá Chi phủ nhận thông tin bị cấm ở ngành điện ảnh. Ảnh: Weibo.

Trương Bá Chi bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán này. Nữ diễn viên khẳng định cô chưa từng bị đưa vào "danh sách đen" của ngành điện ảnh và cho biết bản thân đã phải chịu áp lực suốt nhiều năm vì những lời đồn vô căn cứ. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Chỉ mình tôi biết sự thật".

Trả lời câu hỏi về khả năng tái xuất màn ảnh rộng, Trương Bá Chi khẳng định cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ điện ảnh. Theo nữ diễn viên, cô chỉ không muốn nhận những vai diễn hời hợt hoặc chạy theo danh tiếng. Thay vào đó, cô sẵn sàng chờ đợi một kịch bản đủ sức thuyết phục và nhân vật thực sự khiến bản thân rung động.

Những năm qua, nữ diễn viên tham gia nhiều chương trình thực tế. Tháng 5, cô đánh dấu sự trở lại với âm nhạc khi ký hợp đồng với Warner Music và phát hành đĩa đơn mới theo định hướng làm mới những ca khúc ít được chú ý trước đây.

Từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong khi mới 23 tuổi, Trương Bá Chi được xem là một trong những ngôi sao nổi bật của làng điện ảnh.

Trong bối cảnh nhiều gương mặt mới đang khẳng định vị trí tại điện ảnh Hong Kong, Trương Bá Chi vẫn được đánh giá là cái tên có sức hút riêng ở nhóm diễn viên ngoài 40 tuổi. Không ít khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sớm trở lại màn ảnh với một vai diễn đủ tầm để đánh dấu chương mới trong sự nghiệp.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Thái Linh

Trương Bá Chi Trương Bá Chi Hong Kong

  • Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

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