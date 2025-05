Đạo diễn '50 sắc thái' James Foley qua đời

Đạo diễn James Foley qua đời ở tuổi 71 sau khoảng thời gian dài đấu tranh với bệnh tật. Tên tuổi của ông gắn liền nhiều thể loại tác phẩm bao gồm loạt phim "50 sắc thái".

Theo Daily Mail, đạo diễn James Foley qua đời ở tuổi 71 sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Người đại diện cho biết vị đạo diễn ra đi thanh thản trong giấc ngủ vào đầu tuần này tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ.

Đạo diễn James Foley trên phim trường. Ảnh: Universal Pictures.

Với khán giả đại chúng, James Foley được biết đến nhiều nhất khi chỉ đạo hai phần phim Fifty Shades Darker (2017) và Fifty Shades Freed (2018), đồng thời đạo diễn nhiều video ca nhạc cho Madonna.

Sinh năm 1953, James Foley lớn lên tại thành phố New York. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo đuổi đam mê điện ảnh tại Đại học New York và Đại học Nam California. Gây chú ý với bộ phim khi còn là sinh viên, James Foley tận dụng "bệ phóng" để ra mắt với vai trò đạo diễn trong Reckless (1984). Lần đầu bỡ ngỡ, vị đạo diễn đành nhận về phản hồi tiêu cực.

Xuyên suốt sự nghiệp, James Foley lăn xả, kinh qua nhiều loại hình từ phim điện ảnh, phim truyền hình dài tập cho tới video ca nhạc.

Một số tác phẩm có thể kể đến như loạt phim kinh dị Fear, The Chamber (1996), đạo diễn loạt video ca nhạc Mado Live To Tell, Papa Don't Preach và True Blue cho Madonna. Trước đó, Glengarry Glen Ross (1992) cú hit đáng nhớ trong sự nghiệp James Foley khi được tán dương tại LHP Venice, giúp Al Pacino nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar và Quả cầu vàng.

Vị đạo diễn tiếp tục gắn bó với ghế đạo diễn nhưng khó nổi bật. Tới năm 2017, James Foley thu hút sự chú ý khi tiếp quản loạt phim Fifty Shades Of Grey từ người tiền nhiệm. Gác lại loạt phản hồi gay gắt, Fifty Shades Darker và Fifty Shades Freed hốt bạc khi thu về lần lượt 381 triệu USD và 372 triệu USD so với kinh phí 55 triệu USD cho mỗi phần.