Timothée Chalamet và Kylie Jenner công khai trên thảm đỏ

Sau 2 năm hẹn hò, Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ lễ trao giải. Họ có nhiều cử chỉ thân mật, ăn ý trong sự kiện.

Cặp đôi Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu cùng nhau đi thảm đỏ sau hai năm hẹn hò. Hai ngôi sao tham dự lễ trao giải David di Donatello lần thứ 70 ở Rome vào 7/5. Cả hai nắm tay nhau bước đi, thu hút sự chú ý với phong cách phối hợp ăn ý.

Trong lần xuất hiện này, Chalamet, 29 tuổi, và Jenner, 27 tuổi, thể hiện sự thân mật khi cùng tạo dáng. Nam diễn viên Call Me By Your Name nhẹ nhàng vòng tay qua eo Jenner. Có khoảnh khắc, Jenner quay sang thì thầm điều gì đó bên tai Chalamet.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu cùng nhau tham dự lễ trao giải. Ảnh: Wireimage.

Cả hai chọn trang phục đen đồng điệu. Trong đó, Jenner thanh lịch với chiếc váy ôm sát, khoét sâu của Schiaparelli, còn Chalamet lịch lãm trong bộ vest nhung đen.

Tại sự kiện, Chalamet được vinh danh với giải thưởng David danh dự vì sự xuất sắc trong điện ảnh. Piera Detassis, Chủ tịch kiêm Giám đốc nghệ thuật Viện Hàn lâm Điện ảnh Italy, nhận xét: “Chalamet là một trong những diễn viên tài năng và khó đoán nhất của điện ảnh quốc tế hiện nay. Anh ấy vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là biểu tượng phong cách toàn cầu”.

Cặp sao bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023. Thời điểm đó, xe của Jenner được phát hiện xuất hiện tại lối vào nhà Chalamet. Một nguồn tin cho biết: “Mối quan hệ với Chalamet mang lại sự mới mẻ và thú vị cho Kylie”.

Họ công khai tình cảm vào tháng 9/2023 tại buổi hòa nhạc Renaissance World Tour của Beyoncé. Tại sự kiện, cả hai được nhìn thấy hôn nhau và có nhiều cử chỉ thân mật.

Hình ảnh cặp sao ở sự kiện. Ảnh: Wireimage.

Hiện tại, cặp sao duy trì mối quan hệ ổn định. Gần đây, họ được phát hiện vui vẻ tại một hộp đêm sau khi dự chặng đua F1 Miami Grand Prix. Một nguồn tin chia sẻ: “Họ tận hưởng thời gian tuyệt vời, nhảy múa không ngừng và thể hiện tình cảm suốt đêm. Buổi tiệc của họ kéo dài đến sáng”.

Timothée Chalamet, sinh năm 1995 tại New York. Anh bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trên truyền hình. Sau đó, nam diễn viên ghi dấu ấn với vai chính trong phim Call Me By Your Name. Kể từ đó, anh tiếp tục tham gia các dự án lớn như Dune và Wonka…

Kylie Jenner, sinh năm 1997 tại Los Angeles, là nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp làm đẹp và truyền thông. Cô bắt đầu nổi tiếng qua chương trình thực tế của gia đình, trước khi xây dựng đế chế riêng với thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình.