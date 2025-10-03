Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính người đàn ông chết trong nhà trọ ở Gia Lai

  • Thứ sáu, 3/10/2025 06:06 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Ông N.T.P (52 tuổi, quê Đắk Lắk) được phát hiện chết trong nhà trọ tại Gia Lai vốn đã rời nhà đi từ năm 2015 và không liên lạc với ai.

Tối 2/10, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin lực lượng chức năng sau khi khám nghiệm hiện trường đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông đang phân hủy tại một nhà trọ trên địa bàn vào sáng cùng ngày. Đó là ông T.T.P. (sinh năm 1973, quê ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Tu vong phong tro anh 1

Hiện trường phát hiện thi thể ông T.T.P. Ảnh: SOS115.

Địa phương cũng đã liên hệ được với gia đình ông P. "Chiều nay, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể ông P. được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự", ông Nguyễn Thái Diễn thông tin.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin khoảng 7h45 ngày 2/10, người dân sống cạnh phòng trọ trên đường Tây Sơn (quốc lộ 1D, thuộc khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) nghe mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ bị khóa trái.

Thấy nhiều dấu hiệu bất thường, người dân và chủ nhà trọ cùng nhau phá cửa thì phát hiện thi thể người đàn ông trên nệm ở giữa phòng, đang trong quá trình phân hủy nên trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Người dân sống gần nhà trọ cho biết, nạn nhân đã không rời khỏi phòng khoảng 2-3 ngày trước khi sự việc được phát hiện. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng thông tin, ông P. rời nhà đi từ năm 2015, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tin tức.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.T.P.

Xe máy va chạm xe tải, hai người thương vong ở TP.HCM

Chiều 1/10, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) đã va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

24:1441 hôm qua

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn ở TP.HCM

Tối 1/10, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn.

33:1971 hôm qua

Người đàn ông bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo, 'xin đểu' 20.000 đồng

Người đàn ông 38 tuổi bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo, 'xin đểu' 20.000 đồng của một thanh niên trong công viên ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

40:2390 hôm qua

Nguyễn Gia/VTC News

