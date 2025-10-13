Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách ở Lào Cai

Chiếc xe khách giường nằm mất phanh khi đổ dốc ở xã Việt Hồng (Lào Cai), lao vào taluy dương khiến 3 người tử vong và hàng chục hành khách bị thương.

Khoảng 12h30 ngày 13/10, trên tuyến tỉnh lộ 172, đoạn qua thôn 8 Minh Phú (xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: H.T.T. (48 tuổi, xã Cát Thịnh, Lào Cai); L.V.H. (30 tuổi, phường Nghĩa Lộ, Lào Cai) và H.Đ.N. (35 tuổi, xã Phúc Sơn, Lào Cai).

Ngoài ra, 19 hành khách khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Một số nạn nhân chỉ xây xước nhẹ và đang được theo dõi thêm tại bệnh viện.

Trước đó, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76 của nhà xe Kiên Huyền, do tài xế Nguyễn Văn Dương (SN 1984, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) cầm lái, chạy theo hướng Nghĩa Lộ - Hà Nội.

Khi đến Km14+250, xe bất ngờ mất phanh trên đoạn dốc, tài xế đã cố gắng xử lý tình huống, thông báo cho hành khách rồi chủ động đánh lái cho xe lao vào taluy dương để tránh hậu quả nặng hơn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, kính vỡ tung, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong khoang xe. Người dân địa phương nhanh chóng có mặt, phá cửa kính hỗ trợ cứu người, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Người dân dùng dụng cụ phá cửa, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ huy động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Việt Hồng.