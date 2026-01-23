Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

  • Thứ sáu, 23/1/2026 17:40 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí.

Uy ban Kiem tra TW anh 1

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3.

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8.

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6.

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A.

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1.

22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Chi tiết tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Danh sách, tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội XIV của Đảng ngày 23/1.

36 phút trước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ nhiều nội dung về tầm nhìn xa để phát triển của đất nước cũng như vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

2 giờ trước

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử vào Bộ Chính trị khóa XIV.

3 giờ trước

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

https://www.vietnamplus.vn/danh-sach-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiv-post1090219.vnp

Vietnam+

Ủy ban Kiểm tra TW Tô Lâm Ủy ban Kiểm tra Đại hội Đảng Đại hội Đảng 14 Trung ương Hội nghị Trung ương

    Đọc tiếp

    Thong cao bao chi phien be mac Dai hoi lan thu XIV cua Dang hinh anh

    Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng

    2 giờ trước 16:10 23/1/2026

    0

    Chiều 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý