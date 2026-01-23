Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3.

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8.

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6.

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A.

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1.

22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ nhiều nội dung về tầm nhìn xa để phát triển của đất nước cũng như vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.