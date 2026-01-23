Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ nhiều nội dung về tầm nhìn xa để phát triển của đất nước cũng như vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Gần 16h chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bước vào phòng họp báo tại Trung tâm hội nghị Quốc gia trong tiếng vỗ tay.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm, Đại hội Đảng XIV đã hoàn tất cả nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Tại họp báo Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được 4 câu hỏi của báo chí trong nước và quốc tế về các nội dung điểm mới khác biệt của Đại hội XIV, nhiệm vụ sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và việc tăng cường vai trò, sự tham gia của Việt Nam vào các vấn đề khu vực, quốc tế...

Đổi mới phải liên tục

Trả lời câu hỏi của phóng viên,Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định yêu cầu mới của đất nước, của bối cảnh hiện nay đòi hỏi tư duy, cách làm mới. "Chúng tôi đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm nay, Đại hội có nội dung tổng kết quá trình này. Đảng muốn duy trì vai trò lãnh đạo cũng như mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới", Tổng Bí thư nói.

Theo ông, sự nghiệp đổi mới của Đảng là một quá trình liên tục, chứ không phải là đổi mới lần một, lần hai…

Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo chiều 23/1. Ảnh: Thuận Thắng.

3 điểm mới của Đại hội XIV

Chia sẻ về các điểm mới khác biệt của Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết điểm đầu tiên là việc đổi mới tư duy khi Đại hội đã thực hiện tích hợp 3 báo cáo (chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng) thành một báo cáo ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ triển khai.

Điểm mới thứ hai là tầm nhìn lịch sử. Đại hội XIV đặt nhiệm vụ cao, quyết tâm lớn để thực hiện các mục tiêu trong 5 năm tới, nhưng không chỉ gói gọn như vậy. Đại hội hướng tới mục tiêu khi tròn 100 năm lãnh đạo của Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (tầm nhìn 2045).

“Con đường 100 năm qua chúng tôi đã thực hiện đúng theo mục tiêu ban đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại: 15 tuổi giành được chính quyền; 30 năm sau thống nhất đất nước; bảo vệ hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và 40 năm qua thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước”, Tổng Bí thư điểm lại.

Theo ông từ những năm 1930, Đảng đã có tầm nhìn cả trăm năm. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là mục tiêu ở mốc 100 năm thành lập Đảng và phải đặt ra mục tiêu đến 2130, đất nước Việt Nam phát triển như thế nào.

Hàng trăm phóng viên trong nước, quốc tế dự buổi họp báo chiều 23/1. Ảnh: Thuận Thắng.

Điểm mới thứ ba được Tổng Bí thư chia sẻ là quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số thông qua thay đổi mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Tập trung tổ chức thực hiện, nhanh chóng mang lại hiệu quả

Để sớm đưa các mục tiêu trong văn kiện vào cuộc sống, lần này, Đại hội XIV và Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh vào hành động, để khắc phục nhược điểm trong khâu tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, chương trình hành động đi kèm văn kiện rất cụ thể, yêu cầu nhanh chóng mang lại hiệu quả để nhân dân nhìn thấy được, thụ hưởng được. "Có như vậy mới mang lại niềm tin cho nhân dân. Quan trọng nhất là tổ chức thực hiện, chúng ta có nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư chia sẻ về cách làm mới ở Đại hội XIV, tập trung vào chương trình hành động, với các tiêu chí cụ thể để đo đếm hiệu quả. Ảnh: Thuận Thắng.

Người đứng đầu Đảng, đồng thời đưa ra dẫn chứng sinh động khi ngày 23/1, Đại hội XIV vừa kết thúc nhưng Bộ Chính trị đã có nghị quyết đầu tiên về tuyên truyền và triển khai ngay nghị quyết đại hội. Các đoàn đại biểu đã nhận được Chỉ thỉ số 01 của Bộ Chính trị khóa mới về triển khai Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động từ Trung ương đến từng tổ chức Đảng, đảng viên.

Theo Tổng Bí thư, đây cũng là điểm mới. Bên cạnh văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương đã đề xuất chương trình hành động để thực hiện nghị quyết này, cụ thể về thời gian, nhân lực triển khai, có kết quả đo đếm được. Các đơn vị, tổ chức Đảng, tập trung 8 công việc lớn, bao gồm cụ thể hóa văn kiện, tháo gỡ điểm nghẽn, cơ chế kiểm tra giám sát, văn hóa liêm chính và lấy nhân dân làm trung tâm.