Danh sách 40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân xem diễu binh

Trong các ngày 27, 30/8 và 2/9, Thành Đoàn Hà Nội triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mỗi điểm này có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân.

Tình nguyện viên phát nước trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Ba Đình. Ảnh: TĐHN.

Được biết, nhằm phục vụ hỗ trợ chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động, tập huấn 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ các đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và các đoàn khách quốc tế đến công tác đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10 km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Hình ảnh trạm "tiếp sức" nổi bật với dòng chữ "Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao" quen thuộc trong những ngày hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: TĐHN.

Danh sách 40 điểm "tiếp sức" xem diễu binh, diễu hành

STT Địa điểm STT Địa điểm 1 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực 21 Ga Hà Nội điểm 1 (Cổng 1) 2 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực 22 Ga Hà Nội điểm 2 (Cổng 2) 3 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú 23 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (Số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn 4 Vỉa hè Cổng trụ sở Uỷ ban MTTQ phường Ba Đình - Số 68 Nguyễn Thái Học 24 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng 5 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank - Số 52 Nguyễn Thái Học 25 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất 6 Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học) 26 Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi 7 Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - số 5 đường Lê Duẩn 27 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam - số 7 phố Tràng Thi 8 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo VN - Số 71 Kim Mã 28 Vườn hoa Nhà Hát Lớn 9 Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà - 248 Kim Mã 29 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 10 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã 30 Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ 11 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 31 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay 12 Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã 32 Vỉa hè Trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam - số 48A phố Tràng Thi 13 Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai) 33 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức 14 Vỉa hè tòa Capital Place - số 29 phố Liễu Giai 34 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi - 10B phố Tràng Thi 15 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà - Số 25 Liễu Giai 35 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn 16 Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - số 2 Liễu Giai 36 Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu 17 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc 37 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội - số 42 phố Tràng Tiền 18 Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ) 38 Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền 19 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học) 39 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân 20 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - số 118 đường Lê Duẩn 40 Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam